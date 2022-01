Oggi vogliamo mostravi delle immagini diventate virali del web, che hanno catturato un povero cane randagio e il gesto amorevole di un bambino.

Tutti noi ci rendiamo conto di quanto sia difficile e triste la vita di un animale randagio. Non ha un posto in cui rifugiarsi dalle intemperie, non conosce il calore di una carezza e lotta ogni giorno per trovare quella piccola quantità di cibo che gli permette di arrivare al giorno successivo.

Molti cani che vivono per strada sono magri, sporchi e ricoperti di parassiti. Vengono trattati dai passanti come appestati e allontanati, a volte anche in modo molto brusco.

Il video diventato virale sul web e che ha fatto il giro del mondo in pochi giorni, mostra un dolce bambino che non riesce a rimanere indifferente alla vista di un povero cane randagio.

Il video del cane randagio e del bambino

Il piccolo si inginocchia davanti al cucciolo e inizia ad accarezzare dolcemente il suo muso. Il cane lo guarda e sembra come sciogliersi dinanzi a quel gesto d’amore che aveva sognato per chissà quanto tempo.

Qualcuno presente per strada, ha preso il cellulare ed ha filmato tutta la scena. Poi, l’ha pubblicata sui social network, con l’intento di mandare un messaggio importante agli adulti di tutto il mondo: i bambini hanno uno spirito umile e amorevole nei confronti di chi ha bisogno.

Questo bambino è un riflesso di ciò che significa essere umani.

Il filmato è breve, ma mostra la reazione di un povero cane randagio, che chiude gli occhi e si fa coccolare dal quel piccolo umano.

Chiunque stia crescendo questo bambino dovrebbe essere orgoglioso. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine alla sua mamma e al suo papà, non solo hanno permesso al bambino di avvicinarsi alla stradina, ma hanno anche reso questo piccolo un grande essere umano.

I cani randagi hanno bisogno d’amore e del nostro aiuto, non rimaniamo indifferenti davanti alla loro situazione.