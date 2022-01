Tragedia nella città di Hobbs, in New Mexico, dove una neo mamma di 18 anni lo scorso 7 gennaio ha commesso un crimine atroce nei confronti della bambina appena partorita. La piccola neonata è stata gettata in un cassonetto, chiusa in un sacchetto e abbandonata al suo destino. Le telecamere hanno incastrato la ragazza con un video e ora dovrà rispondere di tentato omicidio e abuso su minori: la bimba è viva.

Alexis Avila è una ragazza di 18 anni che aveva appena partorito la sua neonata. Dopo il parto ha chiuso la piccola in un sacchetto, l’ha caricata in auto e l’ha buttata via in un cassonetto, non sapendo però che in quella zona c’erano delle telecamere di video sorveglianza.

La terribile vicenda ha avuto luogo lo scorso 7 gennaio nella cittadina di Hobbs, nel New Mexico, negli Stati Uniti d’America. A darne notizia è stata la polizia locale, che ha sottolineato che la ragazza è stata subito arrestata. Per fortuna gli agenti sono intervenuti in tempo e la bambina è stata salvata.

Il 7 gennaio 2022 alle ore 20:00 circa, gli agenti del dipartimento della polizia di Hobbs hanno risposto a una chiamata che segnalava il ritrovamento di un neonato all’interno di un cassonetto della spazzatura. Al loro arrivo gli agenti hanno prestato soccorso al neonato che è stato trasportato al pronto soccorso di Hobbs. Successivamente il bambino è stato trasferito all’ospedale di Lubbock. Le sue condizioni sono stabili.

Questo il testo del post su Facebook pubblicato dalla polizia locale.

Neonata gettata in un cassonetto, come sta la bambina?

Il filmato ha incastrato la ragazza di 18 anni, subito individuata mentre getta la figlia tra i rifiuti. Non sapeva di essere incinta.

