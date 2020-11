Quello di oggi è un dolcissimo video che ha come protagonisti un bambino e un cucciolo di Golden Retriever. Frem, questo il nome del piccolo ha ricevuto un enorme regalo, per il suo compleanno, da parte della sua mamma e del suo papà. Una grande scatola bianca con un fiocco azzurro, tutta da scartare.

Credit: jack.frank31 / tiktok

Alla vista del grande regalo, il piccolo Frem si avvicina sorridente, incuriosito dal suo contenuto.

Il video del bambino e del cucciolo

Credit video: panda inz – YouTube

Nelle immagini del filmato, possiamo vedere l’esatto momento il cui il bambino toglie il coperchio alla scatola e vede che all’interno, c’è un adorabile cucciolo di cane. La sua prima reazione è stata sorridere. Sorridere come un matto per la felicità. Frem guarda la sua mamma, come se volesse ringraziarla, poi guarda di nuovo il cucciolo e ride con tutto il cuore.

Credit: jack.frank31 / tiktok

Nelle scene successive, i due nuovi amici giocano e si rotolano sul pavimento. Il cagnolino cerca di baciare il piccolo umano sul viso e il bambino non riesce a smettere di ridere.

I suoi genitori hanno deciso di condividere le immagini su YouTube, per mostre alle persone quanto bene possa fare un amico a quattro zampe nella vita di un bambino. Crescere con un animale, può portare a molti benefici, sia caratteriali che psicologici.

I benefici di un amico a quattro zampe nella vita dei più piccoli

Un bambino che cresce con un amico peloso, impara ad aprirsi ad essere se stesso. Ad avere accanto una persona su cui poter contare sempre, senza aver paura del giudizio. Impara l’empatia e cosa voglia dire prendersi cura di un altro essere vivente.

Credit: jack.frank31 / tiktok

Migliora la propria autostima, perché un cane aiuta i bambini a relazionarsi con gli altri. E quindi a migliorare la percezione che hanno di se stessi.

Un bambino con un cane, trascorrerà la maggior parte del tempo fuori a giocare con lui e non davanti ai dispositivi elettronici, come purtroppo oggi accade spesso.

E potremmo stare qui, tutto il giorno, ad elencare i numerosi benefici che un amico a quattro zampe porta nella vita di un bambino e di un qualunque essere umano.