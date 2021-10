Oggi vogliamo mostrarvi il bellissimo video del salvataggio di un gatto. Alcune telecamere di un quartiere di Shandong, in Cina, hanno ripreso un bimbo dal cuore enorme che è intervenuto in soccorso del povero randagio. Quest’ultimo si era avventurato su un muro troppo alto e non riusciva più a scendere.

Il bambino si trovava a passare di lì e quando ha visto la situazione in cui si era cacciato il micio bianco, ha capito di dover intervenire in suo aiuto.

Ha allarmato la sua mamma, che non è rimasta affatto sorpresa dalla richiesta del suo bambino. Non era la prima volta che aiutava un animale randagio. Il piccolo umano si è procurato una scatola di cartone e l’ha alzata verso il gatto, con la speranza di fargli capire che avrebbe dovuto saltarci all’interno. Il muro però era troppo alto e non sarebbe mai riuscito nel suo obiettivo.

A quel punto, dietro consiglio della sua mamma, il piccolo ha preso un cono stradale trovato lì vicino e lo ha teso verso l’animale. Nonostante in quel modo era riuscito ad arrivare al bordo del muro, il gatto si è mostrato spaventato.

Alla fine, non volendo arrendersi, il bimbo ha preso di nuovo la scatola e questa volta è rimasto sorpreso dalla reazione del gatto. Aveva capito che quel piccolo umano voleva aiutarlo e così ha deciso di fidarsi ed è saltato dentro la scatola.

Quel micio bianco non aveva soltanto trovato la via della salvezza, ma anche una nuova casa e delle nuove ed amorevoli persone che lo hanno accolto a braccia aperte.

Nei mesi precedenti, il bambino aveva già portato a casa altri due gatti salvati dalla strada e sua mamma sapeva benissimo che la famiglia stava per allargarsi. Di certo non poteva dirgli di no. Come fa una madre a non essere fiera del proprio figlio, davanti alla dimostrazione di un cuore e di una bontà d’animo così grandi?