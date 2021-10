Il gesto eroico di un bambino di 11 anni per il suo cane Nitro: era caduto in acqua ed era in pericolo

Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una clip che è diventata presto virale. Il protagonista è un cane chiamato Nitro, che è stato salvato dal suo piccolo amico umano di 11 anni, dopo essere caduto in acqua. Tutti considerano il bambino come un eroe.

CREDIT: YOUTUBE

La maggior parte delle persone quando vede il proprio animale domestico in difficoltà, fa il possibile per aiutarlo. Questo infatti è ciò che è accaduto a questo pelosetto.

Matheus Felipe vive in Brasile con la sua famiglia ed ha adottato il rottweiler Nitro molto tempo fa. Tra i due è nato un legame davvero speciale ed amano passare insieme la maggior parte della giornata.

La sera in cui è avvenuto il dramma, il cane ed il bimbo erano da soli in casa. Entrambi stavano giocando e girando per l’abitazione. Ad un certo punto però, è avvenuto l’impensabile.

CREDIT: YOUTUBE

Matheus ha raccontato ad un quotidiano locale di aver sentito uno strano rumore in piscina. Sapeva bene che il suo cucciolo ha paura dell’acqua. Per questo è andato in fretta a controllare se stava bene.

Quando il piccolo è arrivato sul posto, si è reso conto che il suo amico a quattro zampe era in pericolo. Era caduto nella vasca e non sapeva proprio come uscire. Faceva fatica anche a rimanere a galla.

L’intervento di Matheus per il piccolo Nitro

CREDIT: YOUTUBE

Il bambino sapeva che non poteva lasciarlo da solo. Infatti senza rifletterci, ha deciso di tuffarsi per salvarlo. Ovviamente viste le sue grandi dimensioni per l’11enne non è stato affatto semplice.

Tuttavia, Matheus ha dimostrato di avere una forza ed un coraggio davvero incredibili. Ha salvato il suo cane, che in quel momento di difficoltà aveva davvero bisogno di lui. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Le telecamere di sorveglianza della sua abitazione hanno ripreso tutta la scena e sono stati proprio i suoi genitori a renderla pubblica sui social. Volevano mostrare a tutti cosa riesce a fare l’amore per un animale.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: