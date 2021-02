Casey Hathaway è un bambino di soli 4 anni, che è scomparso dalla sua abitazione per 2 lunghi giorni. Dopo diverse ore di ricerche e l’intervento dell’esercito, è stato ritrovato. Però, ha raccontato agli agenti di non esser mai rimasto solo, ha avuto la compagnia di un orso per tutto il tempo.

Una vicenda drammatica, che si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi. Tutti sono rimasti stupiti da ciò che è accaduto e dal racconto del piccolo.

Era un giorno come un altro per la famiglia, che vive in Carolina del Nord. Erano tutti in casa. Ad un certo punto Casey, ha approfittato di un momento di distrazione della madre e del padre ed uscito di casa.

I genitori si sono resi conto della sua scomparsa pochi minuti dopo. Hanno provato a cercarlo fuori casa, ma di lui non c’erano tracce. Proprio per questo motivo, hanno chiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine. Gli agenti vista la gravità dell’episodio, hanno avviato in fretta tutte le ricerche.

Vicino l’abitazione della famiglia, c’è un bosco. I poliziotti dopo poche ore, hanno trovato delle strane tracce a terra ed infatti hanno concentrato le loro ricerche in tutta quella la zona sin da subito.

I genitori disperati e preoccupati per le condizioni del loro piccolo, hanno deciso di pubblicare diversi appelli sul web, con la speranza che qualcuno li avrebbe potuti aiutare. Tanti volontari sono andati sul posto, proprio per dare il loro contributo nelle ricerche.

Il ritrovamento del piccolo Casey Hathaway

Esattamente 2 giorni dopo, una donna che stava portando fuori il suo cane vicino la casa, ha sentito il pianto disperato di un bambino. Dopo aver cercato di capire da dove provenisse, ha visto il piccolo spaventato e confuso.

Ha avvisato in fretta le forze dell’ordine, che sono arrivate in quel posto in pochi minuti. Il bimbo è stato portato subito all’ospedale locale e i medici hanno fatto di tutto per farlo tornare a stare bene. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Gli agenti con la presenza di uno psicologo, hanno ascoltato il piccolo Casey, che ha raccontato di non esser mai rimasto solo. Un orso gli è rimasto sempre vicino ed ha fatto di tutto per proteggerlo. Durante la notte lo ha anche scaldato, per evitare che morisse di freddo, viste le basse temperature. Per la famiglia questo è un vero e proprio miracolo!