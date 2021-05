Cosa c’è di più bello, vero e sincero del magico legame che si instaura tra un bambino e un amico a quattro zampe? Oggi vogliamo mostrarvi un video diventato virale sui social network. I protagonisti sono un bambino di nome Josh e una cagnolina di nome Dutchess.

Le immagini sono state pubblicate da una donna di nome Hollie Breaux Mallet. Quest’ultima vive con la sua famiglia e la sua amica a quattro zampe nel Tennessee. Un giorno stava controllando i filmati della telecamera di sorveglianza che aveva installato nel suo garage ed è rimasta sorpresa dalle dolci immagini che si è ritrovata a guardare.

I video mostravano un bambino che si avvicinava al suo garage tutti i giorni, si intrufolava per qualche secondo, abbracciava la sua cagnolina Dutchess, poi risaliva sulla sua bicicletta e andava via.

Hollie ha deciso di pubblicare il filmato sui social network, non immaginando che sarebbe diventato virale in pochissimo tempo. Lei voleva soltanto cercare di scoprire chi fosse quel bambino e perché entrava di nascosto nel suo garage per abbracciare la sua cagnolina.

Voleva soltanto dirgli che non doveva nascondersi e che era il benvenuto ogni volta che lo desiderava.

Il video di Josh e la cagnolina Dutchess

Alla fine, a contattarla è stata proprio la mamma del bambino. Si è scusata con Hollie per la violazione di proprietà del suo bambino. Era arrabbiata, ma allo stesso tempo intenerita. La donna ha spiegato alla vicina di casa che Josh aveva perso da poco tempo la sua cagnolina Bella. Erano cresciuti insieme e la cucciola era morta in modo improvviso.

Hollie non è riuscita a trattenere le lacrime sentendo quelle parole e ha deciso di invitare il bambino con sua madre, per passare un pomeriggio insieme a Dutchess.

Quando ho conosciuto Josh, ho sorriso e gli ho detto che poteva venire a casa mia a giocare con la mia cagnolina ogni volta che voleva. Da quel momento siamo diventati ottimi amici.

Il video del bambino della cucciola si è diffuso in ogni parte del mondo e la loro storia ha commosso migliaia di persone.