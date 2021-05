Il video e la storia che vi mostriamo e raccontiamo oggi, servono a tutti noi come insegnamento per la vita e per continuare a sorridere nonostante tutti i problemi che la vita a volte ci presenta davanti. La protagonista è una cagnolina cieca di nome Olive che, dopo una vita in strada, ha ritrovato la felicità. Felicità che non si è lasciata sfuggire nemmeno quando la vita l’ha messa di nuovo a dura prova.

La cucciola aveva vissuto ben tre anni in strada. Da sola, senza nessuno che si occupasse di lei, senza cibo e senza poter vedere nulla.

I volontari della West Coast Cocker Rescue, un’organizzazione di salvataggio di animali con sede a Vancouver, in Canada, l’avevano salvata e portata nel loro rifugio.

A conoscere la sua storia e ad innamorarsene perdutamente, dopo qualche periodo, sono stati Bart e Holly, una meravigliosa coppia amante degli animali. I due ragazzi, colpiti dalla sua incredibile dolcezza, l’hanno adottata e portata a casa con loro.

I tre hanno stretto un legame davvero fuori dal normale. Erano davvero inseparabili. Olive era felice della sua nuova vita. Felicità che trasmetteva anche ai suoi nuovi proprietari.

Bart e Holly, però, erano troppo tristi nel sapere che la loro cucciola non poteva vedere nulla. Così hanno deciso di contattare un veterinario oculista.

Olive vede per la prima volta la sua famiglia

Il medico, con grande stupore di tutti, ha potuto sottoporre la cagnolina ad un intervento chirurgico, che le ha permesso di riacquistare la sua vista.

Il momento della riunione con i suoi genitori umani è stato ripreso in un video che, inevitabilmente, ha fatto il giro del mondo. Nella clip si vede la cucciola che per la prima volta in vita sua riesce a vedere i volti della sua famiglia. La gioia è incontenibile e ci sono davvero poche parole per descrivere anche l’emozione vissuta da Holly e Bart.

Purtroppo, qualche mese dopo l’intervento, a Olive è stato diagnosticato un tumore agli occhi e ha perso di nuovo la vista. Questa volta per sempre.

Incredibilmente, questo ulteriore trauma non ha scalfito minimamente l’animo gentile e giocoso di quella meravigliosa creatura pelosa.

Lei continua a vivere insieme alla sua mamma e al suo papà, che non fanno altro che coccolarla e amarla. A lei quello basta e avanza.

Tutti noi dovremmo prendere esempio dalla dolcissima Olive.