La storia che vogliamo raccontarvi oggi ci dimostra che non bisogna mai perdere la speranza. Il protagonista è un cagnolino di nome Bandit, rubato dall’amore del suo papà umano quando aveva soltanto 4 mesi di vita.

Farid, questo il nome del suo proprietario, si è reso conto che il cucciolo era sparito il 15 settembre del 2020. Da subito ha denunciato la scomparsa alle autorità e a tutti i rifugi del posto e non ha mai smesso di cercarlo. Ma nonostante l’aiuto di tantissime persone, le ricerche giornaliere per le strade della città e i numerosi appelli, Bandit sembrava essere scomparso nel nulla.

Dopo tanti mesi di dolore e sofferenza, Farid ha iniziato a pensare che probabilmente non avrebbe mai più rivisto il suo amato amico a quattro zampe. Poi è accaduto il miracolo…

Un giorno, proprio quando non se lo aspettava, l’uomo ha ricevuto una chiamata. Erano i volontari di un’associazione del posto, che lo informavano di aver trovato il suo cane che vagava per strada. Dopo un accurato controllo, grazie al microchip, hanno scoperto che aveva un proprietario e che questo lo stava cercando da mesi.

Farid non riusciva a credere a quelle parole e durante la telefonata, è riuscito a stento a trattenere le lacrime.

Dopo 8 lunghi mesi, finalmente il cucciolo è potuto tornare tra le braccia amorevoli della persona più importante della sua vita.

Il video della riunione è stato pubblicato su Facebook e in pochi giorni si è diffuso in ogni parte del mondo.

Hanno trovato il proprietario grazie al microchip, domiciliato a 500 km di distanza. Durante la telefonata, l’uomo era emozionato e commosso dalla notizia. Poteva riabbracciare il suo fedele cane Bandit. Si è subito messo in viaggio per raggiungere la struttura e la loro riunione ha emozionato tutti noi. Un bellissimo e commovente incontro per tutto lo staff, Bandit e suo padre.