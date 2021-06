I disperati tentativi dei volontari per trovare la casa perfetta per il piccolo Luke Bryan, il cane è nel rifugio da un anno

È passato più di un anno da quando il piccolo Luke Bryan, un maschio di pit bull, è nel rifugio. I volontari stanno facendo il possibile per trovare la casa perfetta per lui, ma nonostante i loro disperati tentativi, nessuno si è mai fatto avanti per portarlo via. Vederlo è davvero straziante per tutti.

CREDIT: SHUTTER SWEET PAWSIBILITIES

Il piccolo a quattro zampe non ha mai avuto una casa e degli amici umani amorevoli, come meritano la maggior parte degli animali.

Lui desidera solo ricevere l’amore e le attenzioni da parte di persone dolci e gentili. Quando è arrivato nel rifugio aveva solamente pochi mesi di vita. Uno dei ragazzi lo ha trovato mentre viveva come randagio.

Nessuno sa cosa abbia passato il cucciolo in quelle settimane che ha vissuto in strada, ma la cosa certa è che le sue condizioni erano davvero gravi. Purtroppo aveva difficoltà a trovare il cibo ed un posto in cui rifugiarsi ogni giorno.

CREDIT: SHUTTER SWEET PAWSIBILITIES

Nonostante il suo triste passato, non ha mai perso la fiducia negli esseri umani. Infatti i ragazzi sono riusciti a prenderlo nel giro di pochi minuti e lo hanno portato nel loro rifugio.

Il piccolo Luke Bryan ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno ed una volta tornato in salute, i volontari hanno provato a fare gli annunci per la sua adozione. Però, mai nessuno si è fatto avanti per portarlo via.

I tentativi del ragazzi per cercare la casa a Luke Bryan

Il cucciolo è costretto, ogni giorno, a vedere i suoi fratellini a quattro zampe andare via, ma per lui non è mai arrivata nessuna richiesta. Tutti sono convinti che sia proprio per la sua razza, considerata aggressiva da tutti.

I volontari ora hanno deciso di fare qualcosa di insolito. Hanno chiesto ai fotografi di Shutter Sweet Pawsibilities di fare un servizio al cane, affinché potessero mostrare a tutti la sua dolcezza.

CREDIT: SHUTTER SWEET PAWSIBILITIES

Le foto ovviamente hanno fatto presto il giro del web ed ora i ragazzi hanno ricevuto molte richieste per il piccolo. Stanno cercando la casa perfetta per lui, tra le centinaia di richieste.