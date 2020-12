Bart non ce l’ha fatta: le tristi parole del suo partner

Il piccolo Bart non ce l'ha fatta: il cane poliziotto è deceduto improvvisamente proprio mentre era in servizio

Un triste decesso è avvenuto lo scorso 29 novembre. Bart il cane poliziotto, che faceva parte del gruppo K9, si è spento improvvisamente. Tutti sono distrutti per la sua grande perdita, ma il suo partner ha voluto esprimere il dolore per questo lutto, in un post sui social. Anche la sua famiglia è distrutta per questa tragica morte.

CREDIT: FACEBOOK

Bart è entrato a far parte del corpo di polizia dell’Idaho, nel 2015. Aveva due anni ed il suo predecessore Rex, era pronto per andare in pensione.

Ha aiutato i suoi colleghi a tenere le strade della città più sicure. Infatti era altamente specializzato in Narcotici. Per questo nei suoi 5 lunghi anni di servizio, ha aiutato in molti sequestri di droga.

Il suo partner Akilah Lacey, lo ha conosciuto appena è entrato a far parte della squadra e tra loro è nato un legame speciale sin da subito. Ogni sera tornavano anche insieme nella stessa abitazione e tutta la famiglia era legata al cane.

CREDIT: FACEBOOK

Bart andava d’accordo con tutti, soprattutto con i suoi fratellini a quattro zampe. Amavano dormire insieme ed anche fare lunghe passeggiare per il quartiere. Tutti erano felici quando lo vedevano girare nella zona.

La sua tragica ed improvvisa scomparsa, ha spezzato i cuori di tutti. Purtroppo il cane è deceduto per cause naturali, proprio mentre era in servizio.

Morte di Bart, il triste messaggio su i social

CREDIT: FACEBOOK

Ovviamente Akilah Lacey era con lui nel momento in cui è avvenuto il dramma. Lo ha portato d’urgenza nella clinica veterinaria, ma nonostante i tentativi del veterinario di salvarlo, il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

L’uomo ha voluto parlare degli anni trascorsi insieme e soprattutto ha voluto salutarlo per un ultima volta, in un lungo post su i social. Ha scritto:

Pocatello Police Officer accepts #InMyFeelingsChallenge Pocatello Police Officer Akilah Lacey and K9 Bart accepted the #InMyFeelingsChallenge! Check it out! Posted by KIFI Local News 8 on Monday, July 16, 2018