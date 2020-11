Una evento davvero incredibile è avvenuto nei giorni scorsi a New York. Una cagnolina chiamata Meadow era scomparsa ed un uomo è riuscito a ritrovarla, dopo 10 giorni, grazie al suo drone. Il suo intervento ha aiutato la cucciola a poter riabbracciare i suoi amici umani e soprattutto ad evitare una tragedia.

CREDIT: ABC NEWS

Il tutto è iniziato a inizio di novembre di quest’anno, Gary e Debbie Morgan erano nella loro abitazione. Intorno all’ora di pranzo, hanno fatto uscire la cucciola nel giardino, per fare i suoi bisogni.

Fino a quel giorno non era mai accaduto nulla di insolito. Però, quando i due signori sono usciti per controllare, hanno scoperto che era scomparsa nel nulla.

Hanno avviato tempestivamente le ricerche. Tuttavia, nonostante i loro disperati tentativi, della loro amica a quattro zampe non c’erano tracce. I signori sconvolti dall’accaduto, hanno deciso di pubblicare diversi appelli sul web.

CREDIT: ABC NEWS

Un’associazione del posto, si è offerta di aiutarli ed un gruppo di volontari, ha iniziato a perlustrare tutta la zona vicino l’abitazione. C’era un anche bosco e gli amici umani di Meadow erano disperati, poiché viste le basse temperatura di questo periodo, avevano paura che le fosse accaduto qualcosa di brutto.

Dopo 10 lunghi giorni di ricerche ed appelli, un uomo chiamato James, ha deciso di intervenire per cercare di aiutare quelle persone. Il giovane ha un drone e con quest’ultimo, ha provato a cercare la cucciola.

Il ritrovamento della piccola Meadow

CREDIT: ABC NEWS

Il ragazzo è partito nel punto esatto in cui è stata avvistata per l’ultima volta. Ha perlustrato la zona per diverse ore ed alla fine tutti i suoi tentativi, hanno portato ai risultati sperati.

James è riuscito a vedere un cane con la pelliccia bianca. Si è avvicinato ed è proprio a quel punto che si è reso conto che era Meadow. La cucciola solitamente era spaventata dagli esseri umani, ma quando ha visto l’uomo era al settimo cielo. Ha iniziato a scodinzolare ed è andata di corsa verso di lui. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: ABC NEWS

I suoi amici umani sono andati in fretta sul posto e fortunatamente, sono riusciti a riabbracciare la loro amata cagnolina. Nonostante il periodo nel bosco, era in buone condizioni. Aveva solo bisogno di tornare a vivere nella sua abitazione, circondata dall’amore e dalle cure della sua famiglia.