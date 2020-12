La comunità di Lima dovrebbe essere un esempio per il mondo intero: cosa hanno fatto gli abitanti per i randagi

Vi siete mai fermati a pensare a come i cani randagi trascorrano le loro giornate? Non hanno idea di come faranno a trovare quella minima quantità di cibo necessaria per arrivare al giorno successivo, ne dove la notte andranno a ripararsi, per cercare di non morire di freddo. In ogni città del mondo, esistono i randagi e la colpa è proprio nostra.

Oggi vogliamo raccontarvi del meraviglioso gesto di una comunità, che in queste ore si sta diffondendo sui social network. Esistono molte organizzazioni che lottano per salvare quanti più animali possibili, ma a volte il loro lavoro è davvero troppo.

Il gesto della comunità per i randagi

I residenti della città di Lima, capitale del Perù, hanno deciso di collaborare per aiutare quanti più randagi possibili. Molti degli abitanti, si sono organizzati per installare per le strade, distributori di cibo ed acqua.

Un gesto che per i nostri poveri amici a quattro zampe, può fare davvero la differenza.

Adesso ogni randagio di Lima, saprà di avere ogni giorno, delle gustose crocchette e acqua a volontà.

Gli abitanti hanno assicurato che si preoccuperanno di controllare periodicamente che i distributori siano sempre ben forniti e, soprattutto, che l’acqua sia sempre pulita, così da non compromettere la salute dei cani.

Questi randagi sono davvero fortunati, è un po’ come se fossero i cani della città. Adottati e benvoluti da tutti. Pensate a quanto sarebbe bello il mondo, se lasciassimo da parte i pregiudizi e fossimo interessati ad aiutare chi non ha nulla. Ma invece no, prendiamo a calci i randagi, li scacciamo, come fossero appestati. Invece di pensare che si trovano in quelle condizioni per colpa nostra, perché un altro essere spregevole come noi, li ha abbandonati quando ha deciso di non volerli più.

Che il gesto di questa comunità, sia da esempio per un mondo migliore.