Il protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi si chiama Bat ed è un dolcissimo cagnolino, con un viso davvero buffo e particolare. Il suo muso strano e il suo palo nero, lo fanno effettivamente sembrare un pipistrello gigante. Ecco quindi da dove è nato il suo nome. Questa sua “sfortuna”, in realtà si è rivelata essere una grande fortuna. Leggi si seguito per scoprire il perché.

Ormai tutto il mondo conosce il potere dei social network. Le piattaforme sociali sono ormai una costante nella vita di tutte le persone del mondo e tantissimi sono gli argomenti che si trattano su Instagram, Facebook, Twitter, YouTube o Reddit.

Proprio su quest’ultimo, uno degli argomenti più trattato è quello degli animali, specie i cuccioli.

Recentemente, è comparso un post che esortava tutti a postare foto di cani belli o che fanno cose strane, divertenti, per provocare una risata a chiunque le vedesse.

In poche ore il post è stato invaso di foto, ma tra tutte una in particolare ha catturato l’attenzione di molti utenti. Il protagonista in foto era proprio Bat.

L’utente che ha pubblicato la sua foto, non era il proprietario del cane. Lui aveva visto l’annuncio per la sua adozione sulla pagina di un rifugio, ed essendone rimasto colpito per la sua faccia buffa, aveva deciso di ripostare la foto nella speranza di convincere qualcuno ad adottarlo.

Questo piccolo ragazza con la faccia buffa è in adozione nella mia città. Se non avessi già due cani, i miei piedi avrebbero le ali sulla strada per il rifugio. Si chiama Bat e non esiste un nome più azzeccato.

Bat diventa una star e trova una famiglia

La foto è diventata così virale in poco tempo, che il cucciolo è diventato una vera e propria star del web, o quanto meno di tutte le pagine social dedicate ai cagnolini.

In tanti hanno commentato complimentandosi con il cucciolo e facendogli complimenti. E alcuni, addirittura hanno contattato il rifugio per ricevere informazioni riguardo ad un eventuale adozione.

Soltanto 8 giorni dopo la pubblicazione della foto su Reddit, Bat ha incontrato quella che sarebbe diventata la sua famiglia per sempre.

Questa storia ci insegna di come sia fondamentale il lavoro che svolgono i volontari dei rifugi e l’importanza di pubblicare gli annunci su internet.