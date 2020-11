Una commovente vicenda è stata resa pubblica nelle scorse ore. Il protagonista è un dolce gatto, chiamato Beast che nella sua vita ama aiutare i gattini orfani a crescere e a stare bene. La sua amica umana ha voluto pubblicare tutta la storia sul suo profilo ed è diventata presto virale.

CREDIT: INSTAGRAM

Karina è una donna che vive in Virginia. Ha sempre avuto un amore profondo per gli animali ed infatti ha deciso di diventare una volontaria per il rifugio Animal Welfare League.

I ragazzi diversi mesi fa, hanno salvato il piccolo Beast. Viveva sulle strade della città ed hanno notato che aveva bisogno di cure e trattamenti in fretta. Era magro ed aveva anche la pelliccia rovinata.

Lo hanno portato subito nel loro rifugio. Il medico lo ha sottoposto ad una visita e tutti hanno fatto il possibile per aiutarlo a riprendersi. Karina ha passato molto tempo con lui e tra loro è nato un legame particolare.

CREDIT: INSTAGRAM

Infatti quando è arrivato il momento di trovare la famiglia perfetta per il gatto, la ragazza ha deciso di adottarlo per sempre. Non poteva più separarsi dal suo nuovo amico a quattro zampe.

Poche settimane fa, i volontari hanno trovato cinque gattini abbandonati sul ciglio di una strada. Anche loro avevano bisogno di cure ed aiuto. Infatti li hanno presi e portati nel rifugio. Avevano bisogno di una casa, in cui potersi riprendere il prima possibile.

L’amore di Beast per i gattini abbandonati

Karina ovviamente si è fatta presto avanti per prenderli in affidamento. Sapeva molto bene che il suo amato gatto l’avrebbe aiutata in questa situazione. Però, nel giro di poche ore, è accaduto qualcosa che ha sorpreso tutti.

Beast quando ha visto i piccoli arrivare nella sua abitazione, ha fatto il possibile per farli adattare. Li ha coccolati e protetti. Inoltre, ha fatto anche di tutto per insegnargli tutti i comandi necessari.

CREDIT: INSTAGRAM

Il gatto ha anche insegnato ai gattini come mangiare in una ciotola ed ogni giorno rimaneva al loro fianco. Due piccoli hanno già trovato delle famiglie perfette per loro, molto presto arriverà il lieto fine anche per tutti gli altri. Il comportamento di Beast è stato davvero sorprendente e tutti ne sono rimasti stupiti.