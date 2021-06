La trasformazione del piccolo Beauty, il cucciolo trovato a vivere in strada in condizioni disperate

Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica la storia di un cucciolo, chiamato Beauty, che ha fatto una trasformazione davvero incredibile. Mentre viveva sulle strade era in condizioni disperate, ma una donna appena lo ha visto ha fatto il possibile per riuscire ad aiutarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia che tutti dovrebbero conoscere, solo per l’amore e la tenacia di questa signora dal cuore enorme.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per Deta. Era uscita per le strade di Bali e stava facendo le sue solite commissioni. Fino a quel momento tutto stava procedendo tranquillamente e non aveva notato nulla di insolito.

Tuttavia, ad un certo punto ha visto un cagnolino sulla strada che correva e non voleva farsi toccare. La donna sin da subito ha notato che aveva qualcosa di strano, ma quando è riuscita ad avvicinarsi meglio, ha visto che era molto malato.

CREDIT: INSTAGRAM

La pelliccia del piccolo Beauty era completamente assente. Inoltre, a causa del lungo periodo che aveva vissuto in strada, era anche molto magro e disidratato. Aveva bisogno di aiuto.

Deta in quel momento non aveva le attrezzature adeguate per prenderlo, ma sapeva anche che non poteva lasciarlo. Infatti nella sua auto è riuscita a trovare un poncho per la pioggia ed una scatola. Grazie a questi 2 oggetti è riuscita a catturare il cucciolo.

La trasformazione del piccolo Beauty

La donna ha portato il cane dal veterinario. Quest’ultimo dopo un’accurata visita ha scoperto che aveva la scabbia. Per questo sin da subito lo hanno sottoposto a tutti i trattamenti necessari.

La pelliccia di Beauty è iniziata a ricrescere dopo poche settimane e, alla fine, ha trovato un nuovo amico umano disposto ad adottarlo. Ha anche un fratellino a quattro zampe con cui poter giocare e divertirsi.

CREDIT: INSTAGRAM

Sul web è stata pubblicata una sua foto in cui si può vedere il prima ed il dopo le cure. Tutti ne sono rimasti stupiti, poiché l’amore e le attenzioni giuste, possono fare dei veri miracoli.