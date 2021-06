La clip virale della donna che aiuta il cane randagio in difficoltà: ecco cosa è accaduto

Una clip che è diventata virale, è stata pubblicata sul web pochi giorni fa. Nel video si può vedere una donna, che quando scopre la situazione di un cane randagio, solo ed abbandonato, decide di fermarsi per aiutarlo. In molti si sono congratulati con lei per il suo gesto gentile.

CREDIT: YOUTUBE

L’abbandono degli animali è un fenomeno sempre più diffuso. Per questo, negli ultimi anni sono nate migliaia di associazioni, gestite da alcuni volontari, che intervengono spesso per aiutare questi piccoli in difficoltà.

Nel video che abbiamo deciso di mostrarvi oggi, si può vedere una signora che era uscita per fare delle commissioni con alcuni suoi familiari. Era una giornata come le altre per loro.

Tuttavia, proprio mentre stavano percorrendo una strada deserta, la donna ha notato che c’era quel cucciolo solo ed abbandonato. Era magro e disidratato. Si vedeva che era in difficoltà.

CREDIT: YOUTUBE

La signora non è riuscita ad andare via. Infatti ha deciso di fermarsi e di donargli l’acqua ed il cibo di cui aveva bisogno. Vederlo in quelle condizioni ha spezzato il cuore di tutti i presenti.

Il cucciolo inizialmente era diffidente nei confronti di quelle persone, ma quando ha sentito l’odore delle crocchette, si è lasciato presto andare. Si è avvicinato subito per poter mangiare.

Il gesto del cane randagio nei confronti della signora

CREDIT: YOUTUBE

La donna è rimasta con il cane per diversi minuti. Ha fatto il possibile per conquistare la sua fiducia. Non poteva portarlo nella sua abitazione, ma il suo unico desiderio era quello di donargli un po’ di amore.

Il cucciolo era felice. Infatti per ringraziare la signora dal cuore enorme, è andato verso di lei e le ha messo la zampa su una delle sue mani. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip ovviamente è diventata presto virale e migliaia di persone, nel vederla, si sono commosse. Noi tutti dovremmo fare la nostra parte quando vediamo un cane che ha bisogno di aiuto!