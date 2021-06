Il povero Charlie non riusciva più a camminare, eppure nessuno ha mai fatto niente per aiutarlo

Il protagonista di questa storia è un povero cagnolino di nome Charlie, trovato da un ragazzo in gravi condizioni per le strade del Texas. Per lunghi anni, il cucciolo ha vissuto come un randagio per le strade del posto, sotto gli occhi di tutti gli abitanti.

Ogni giorno lottava per cercare cibo e un riparo per la notte e nonostante in molti più volte avevano notato le sue condizioni, nessuno si è mai preoccupato di fare qualcosa per aiutarlo. Nemmeno un piccolo gesto d’amore. L’indifferenza dell’essere umano purtroppo può portare più male di quanto si possa immaginare.

Poi un giorno, il destino ha deciso di mettere sul suo cammino un angelo speciale. Un ragazzo non è riuscito ad ignorare il povero Charlie. Non riusciva a camminare , per via di una zampa che non gli funzionava bene. Era costretto ad affidare tutto il suo fragile corpo ad una sola zampa.

Quel buon samaritano ha così scattato delle foto e le ha inviate ai volontari dell’associazione Rescue Dogs Rock. Quando i ragazzi si sono ritrovati a vedere quella scena straziante, hanno capito di dover intervenire all’istante. Si sono recati sul posto ed hanno portato via Charlie dalla strada.

Quando ho visto queste foto, sapevo che non potevo ignorare questa richiesta di aiuto. Sapevo che questa povera vita innocente stava combattendo per rimanere viva sulle strade dure, ferita e in gravi condizioni.

Queste le parole di uno dei soccorritori.

Come sta oggi Charlie

Oltre a non riuscire a camminare, Charlie era ricoperto di rogna. Oggi si trova nella clinica veterinaria di Sant’Antonio, dove un team di specialisti lo sta sottoponendo a tutte le cure di cui ha bisogno. I medici hanno dichiarato che non sono certi che riuscirà a recuperare l’uso della zampa, ma presto potrà dimenticare il suo passato e tornare a scodinzolare felice.