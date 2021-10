Il cane Beethoven è stato ritrovato dopo il suo rapimento. La vicenda dalla Colombia si era diffusa in tutto il mondo, suscitando la tristezza di migliaia di utenti. Il randagio di otto anni ha vissuto per tutta la sua vita per le strade di Santa Bárbara. Con il tempo i residenti hanno iniziato ad accudirlo e a nutrirlo ed è diventato la mascotte della città.

Poi un giorno, Beethoven è scomparso nel nulla. Tutti si sono mobilitati per cercarlo in ogni angolo della città, addolorati da quella straziante notizia.

Jaime López, un volontario dell’associazione Amores callejeros Animal Protection Society è riuscito a scoprire chi aveva rapito il cane grazie ad alcune testimonianze. Dei passanti avevano visto una coppia insieme ad un bambino, mettere una corda intorno al collo di Beethoven e portarlo via dalla strada. Alla richiesta di spiegazioni, quelle persone avevano affermato di essere state pagate per portarlo a fare un bagno.

Qui tutti lo amano. Le persone, il prete e il Sindaco. L’ho cercato ovunque, in cielo e in terra. Ho pubblicato appelli chiedendo aiuto sui social e ho tappezzato la città di volantini.

Lo scorso 8 ottobre è arrivata una prima segnalazione. Il randagio è stato visto a La Pintada e il volontario si è subito recato sul posto. Le forze dell’ordine lo avevano visto insieme ad una coppia di origini venezuelane, che però aveva affermato di averlo portato dal loro paese di origine.

Una signora in un ristorante mi ha detto di aver visto il cane, che ansimava molto e con sangue sui cuscini delle zampe. Non è abituato a camminare molto.

Il ritrovamento del cane Beethoven

Jaime López ha continuato a viaggiare e a seguire ogni segnalazione, finché non ha raggiunto Irra a Caldas. Fortunatamente, una volta sul posto, è stato informato del fatto che le forze dell’ordine avevano già recuperato il povero animale. A ben 300 chilometri dal luogo del rapimento.

Il 9 ottobre, Beethoven è finalmente tornato nella sua città. I residenti di Santa Bárbara hanno organizzato una festa incredibile per accoglierlo di nuovo in quella che sempre sarà la sua casa. I video sono stati pubblicati sui social ed hanno fatto il giro del mondo. Le immagini mostrano una folla di persone in festa. Tutti hanno aspettato che il cucciolone scendesse dall’auto della polizia ed hanno iniziato ad allungare le braccia per accarezzare la loro amata mascotte.