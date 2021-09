Il protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi si chiama Matheus Laiola. Lui è un ragazzo brasiliano che ama profondamente gli animali. Così tanto da dedicare la sua vita al salvataggio di quelli più sfortunati. Il video di un suo salvataggio in particolare, pubblicato sui social network ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti da ogni parte del mondo.

Credit: matheuslaiola – Instagram

Il mondo, come sappiamo, è pieno di gente meschina che non è in grado o che non ha voglia di prendersi cura dei propri cani in maniera adeguata. Possedere una amico a quattro zampe porta con sé tante responsabilità, ma tante, troppe persone non hanno la minima idea di come si faccia.

Fortunatamente, il mondo è pieno anche di tante persone che volontariamente si impegnano ogni giorno per garantire a queste creature innocenti un futuro migliore.

Tanti raccolgono i cani senza tetto e li portano nei rifugi. Li curano e poi li aiutano a trovare una casa amorevole e delle persone gentili per sempre. Matheus Laiola, invece, ha deciso di lavorare in un modo per così dire anti convenzionale.

Lui va a scovare tutti quei casi più gravi di negligenza nei confronti degli animali e, in prima persona, interviene per liberare i poveri cuccioli. A volte lo fa anche in maniera abbastanza brusca.

Il video di Matheus Laiola

Credit: matheuslaiola – Instagram

Recentemente, Matheus Laiola ha effettuato un salvataggio che è stato ripreso dalle telecamere di un suo collaboratore. Il volontario ha poi pubblicato lo stesso video sui suoi profili social, riscuotendo tanto successo e tanti complimenti dagli amanti degli animali provenienti da ogni parte del mondo.

Nel video si vede Matheus che rompe le catene di un cancello ed entra in un cortile in cui era legato un cucciolo da tantissimo tempo. Nessuno andava mai a prendersi cura del cagnolino e per questo motivo il volontario aveva deciso di intervenire.

Credit: matheuslaiola – Instagram

La cosa che ha colpito di più, è stato il fatto che questo povero cagnolino, invece di reagire con diffidenza nei confronti di quella persona sconosciuta, ha iniziato a scodinzolare all’uomo non appena lo ha visto entrare nel cancello. Forse aveva già capito che era lì per salvarlo.

Quando lo ha liberato della catena, il cucciolo gli è letteralmente saltato addosso e lo ha riempito di abbracci e baci. Una scena davvero molto dolce che merita di essere vista da chiunque.