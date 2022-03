Bella è una dolcissima Yorkshire che ha perso la sua amata amica umana. La figlia della donna non l’avrebbe mai abbandonata ed infatti ha deciso di tenerla con sé. Tuttavia, è proprio grazie alla cagnolina che è riuscita a scoprire in tempo il suo cancro al seno.

La piccola è stata trovata dalla signora mentre viveva nel rifugio della sua città. I suoi occhi erano tristi, visto che era sempre chiusa in un box. Di conseguenza quella persona dal cuore enorme ha deciso di adottarla.

Karena, la sua nuova amica umana, sin da subito ha instaurato un bellissimo legame con la cucciola. Era contenta di averla, perché rendeva migliore la sua vita e i suoi momento difficili.

Tuttavia, dopo la morte della madre, la piccola Bella ha iniziato a comportarsi in modo strano. Voleva stare sempre sul suo petto e piangeva in continuazione.

La donna era disperata, credeva che le fosse accaduto qualcosa. Così ha deciso di portarla d’urgenza nella clinica veterinaria. Però il medico dopo l’accurata visita non ha notato nessun tipo di problema. Per lui stava bene.

Con il passare del tempo, il comportamento di Bella è peggiorato ulteriormente. Era sempre più nervosa e non lasciava mai in pace la sua amica umana.

Karena scopre il cancro, grazie alla piccola Bella

Un giorno proprio mentre erano sul divano, la cagnolina è saltata da una parte all’altra. Ad un certo punto però Karena ha iniziato a sentire un forte dolore al petto. La piccola le era passata sopra e credeva che le avevesse fatto del male.

Preoccupata è andata subito dal medico ed è dopo la visita, che è emersa la triste realtà. Il dottore ha scoperto che la donna aveva un nodulo al seno e che per fortuna, era ancora circoscritto. Infatti grazie ad un intervento ed alle terapia necessarie è tornata a stare bene.

Karena dice che la cucciola ora è tornata ad essere calma, proprio come lo era prima. Era diventata aggressiva e nervosa, perché aveva capito il suo problema di salute e sperava solo di poterla aiutare. Lei non può far altro che ringraziare la piccola per averle salvato la vita.