La ricerca disperata di una famiglia per la piccola Joyanna, ha ancora poco tempo per vivere

Non le rimane ancora molto tempo da vivere, ma i ragazzi sperano di poterle donare i migliori ultimi giorni della sua vita. La piccola Joyanna ha un cancro allo stato terminale e con il passare del tempo le sue condizioni peggiorano notevolmente, ma tutti si stanno impegnando per lei.

Questa è una storia davvero triste, ma che speriamo porti ad un lieto fine. Ogni cane almeno una volta nella sua vita, dovrebbe incontrare una famiglia amorevole.

La piccola Joyanna in passato aveva una casa e delle persone che dicevano di volerle bene. Infatti anche lei era felice di averle incontrate, erano tutto il suo mondo e si fidava ciecamente di loro.

Tuttavia, un giorno la sua vita è cambiata per sempre. Quella famiglia che faceva di tutto per lei, quando ha visto che purtroppo le stava nascendo un tumore mammario, ha deciso di abbandonarla.

Per questo dopo averla fatta salire in macchina, l’hanno portata nel rifugio di SPCA, di Wake County. Joyanna quando li ha visti andare via, ha pianto. Non è riuscita a proprio a dimenticare quanto fossero importanti per lei.

Il medico, dopo averla sottoposta ad un’accurata visita, ha fatto anche un’altra terribile scoperta. La cucciola non poteva essere operata, poiché vista la sua età avanzata, non sarebbe riuscita a superare l’intervento.

La richiesta dei volontari per la piccola Joyanna

Da quel momento i ragazzi stanno facendo di tutto per donarle i migliori ultimi giorni di vita. Stanno anche cercando una famiglia umana disposta a donarle ciò che le è stato negato da quelli che dovevano essere i suoi amici umani.

Ogni giorno riceve cure ed attenzioni. Dimenticare quelle persone non è affatto semplice, ma poco alla volta sta provando a superare il triste abbandono che ha subito.

Tutti noi ci auguriamo che arrivi presto il lieto fine che tanto desidera. Non dovrebbe vivere i suoi ultimi giorni all’interno di un box, senza l’amore di una famiglia.