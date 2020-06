View this post on Instagram

Stamattina ho fatto una passeggiata in campagna e ho raccolto i fiori di Iperico. Come ogni li utilizzo per preparare l’olio rosso di San Giovanni, un antico rimedio popolare molto efficace per le scottature e le irritazioni della pelle. Non so se lo conoscete già, comunque se vi va vorrei farvi vedere come lo faccio 😘