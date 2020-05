È arrivato il carrellino per Nuvola: il cane di Benedetta Rossi compie i primi passi Nuvola, il cane di Benedetta Rossi, ha provato il nuovo carrellino: il video mentre compie i primi passi

È arrivato il carrellino per Nuvola, il cane di Benedetta Rossi, la nota food blogger del canale YouTube e del blog “Fatto in casa da Benedetta Rossi”. Negli ultimi giorni Nuvola ha smesso di camminare e la sua situazione è stata presa a cuore da milioni di italiani. Il veterinario ha spiegato a Benedetta che il suo cane soffre di una bruttissima artrosi deformante con delle calcificazioni, che vanno a comprimere i nervi delle zampe posteriori, non permettendogli di camminare.

Nuvola deve essere assistito per tutto e non avendo la possibilità di muoversi da solo, trattiene la pipì, cosa che gli ha comportato un gonfiore e un’infezione della vescica.

Dopo che il veterinario le ha spiegato che con il carrellino questo non sarebbe più successo, la food blogger lo ha ordinato e ieri, nelle storie Instagram, lo ha mostrato ai suoi fan!

“Una grande notizia, è arrivato il carrellino. Nuvola ce la farà?”

Nelle immagini si vede Marco, il marito di Benedetta, che monta un carrellino militare! Una volta riusciti nell’impresa, hanno portato Nuvola dal veterinario, per provare il nuovo sostegno.

Benedetta ha spiegato che il veterinario doveva regolare il carrellino.

Nel video si vede il dolce cagnolone che compie i suoi primi passi e che inizia a capire come funziona! Eccolo qui:

Nel giro di qualche giorno, Nuvola imparerà ad usare il carrellino alla perfezione e ritroverà la propria indipendenza. Potrà muoversi e gironzolare per casa!

Benedetta ha spiegato che le analisi di Nuvola sono molto buone e che il veterinario le ha detto che la sua salute generale, è perfetta.

Il problema alle zampe posteriori, purtroppo, è dovuto anche all’avanzata età del cane.

La food blogger condivide con i suoi follower ogni aggiornamento sull’animale, ormai amato e conosciuto da tutti ed ha sempre dimostrato l’amore con cui viene trattato. Per Marco e Benedetta, Nuvola è come un figlio!