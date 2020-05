Benedetta Rossi e le condizioni di Nuvola: ecco cosa le ha detto il veterinario Benedetta Rossi ha portato il suo cane Nuvola dal veterinario, visto il suo peggioramento: il suo racconto nelle storie Instagram

La nota foodblogger Benedetta Rossi, conosciuta per il suo blog e il suo canale YouTube “Fatto in casa da Benedetta”, è tornata a parlare del suo cane Nuvola, dopo averlo portato dal veterinario, aggiornando i suoi milioni di fan su Instagram, sulle sue condizioni di salute. Come ha spiegato più volte, Nuvola purtroppo soffre di problemi alle zampe posteriori, per via della sua età avanzata.

Nella giornata di ieri, la foodblogger ha pubblicato una foto di suo marito Marco, mentre tiene in braccio il cane, fuori la clinica veterinaria.

“Ecco il nostro vecchietto appena uscito dalla clinica veterinaria. Nel pomeriggio abbiamo fatto tanti esami, la salute generale di Nuvola è ok, ma per le sue zampe posteriori dovremmo abituarci ad una nuova condizione”.

In seguito Benedetta, nelle sue storie Instagram, in compagnia di suo marito Marco, ha spiegato ciò che intendeva con le parole nuova condizione:

“Oggi pomeriggio Nuvola ha fatto tutti gli accertamenti e le analisi per vedere il suo stato di salute generale. Diciamo che come cane, come stato generale, sta bene. Il problema sono le zampe dietro, ha una bruttissima artrosi deformante con delle calcificazioni che comprimono i nervi delle zampette posteriori. Per questo non riesce a camminare e questo non si risolve.

Però si trova il modo di eliminare il dolore e un carrellino lo aiuterà a camminare. Sicuramente ritroverà il suo essere autonomo”.

La foodblogger ha poi spiegato che purtroppo il fatto che non riesce a camminare, non permette a Nuvola di fare la pipì. La trattiene e ciò ha comportato un gonfiore della vescica e un’infezione.

Il veterinario le ha assicurato che con il carrellino, questo non accadrà più.

“Lo abbiamo ordinato e presto arriverà, speriamo che Nuvola si abitui. Ritroverà la sua autonomia e la sua indipendenza”.