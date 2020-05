Benedetta Rossi racconta del peggioramento del suo cane Nuvola Nuvola, il cane della nota foodblogger Benedetta Rossi, ha avuto un peggioramento nel fine settimana

Benedetta Rossi è apprezzata ed amata da un numero incredibile di seguaci e con lei, anche il suo cane Nuvola. Questo fine settimana, la nota foodblogger, ha purtroppo parlato di un peggioramento. L’anziano cane non riusciva più a camminare e Benedetta è stata costretta a portarlo dal veterinario. Aveva già spiegato che Nuvola soffriva i problemi alle zampe, a causa dell’età.

Il medico esperto ha sottoposto il cagnolone ad una radiografia e alla somministrazione di cortisone.

Dopo la visita, la nota foodblogger ha pubblicato una foto, in riva al mare, insieme a suo marito Marco. Un momento di pace, per far rilassare Nuvola:

“Oggi è stata una giornata complicata e allora…. una mezz’oretta al mare tutti insieme”.

Nella giornata di ieri, nelle sue storie Instagram, dopo le numerose domande dei suoi fan, riguardo come stesse Nuvola, Benedetta Rossi ha risposto:

“A tutti i messaggi per Nuvola. Come stai Nuvola? Diciamo che le zampette dietro sono ancora quasi immobili, quindi il cortisone non sta facendo effetto. Con Nuvola stiamo imparando un attimo a gestire questa situazione nuova. È vero Nuvola? Capire come funziona quello che dobbiamo fare. Per stare tranquilli, lui prima di tutto e poi noi. Comunque non si abbattere e noi nemmeno. Continuiamo con le punture”.

Nelle storie successive, la nota foodblogger ha ripreso suo marito, mentre portava a spasso Nuvola, con un carrello:

Hanno sempre dimostrato entrambi con quanto amore trattano Nuvola, perché per loro, è come un figlio.

Purtroppo l’età avanza e Nuvola sta diventando sempre più debole. Le sue immagini sono entrate nel cuore dall’Italia intera. I fan continuano a chiedere, ogni giorno, a Benedetta di aggiornarli sulla sua situazione e la nota foodblogger, non si è mai smentita nel dimostrare che meravigliosa donna sia.