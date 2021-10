La clip esilarante ed incredibile del piccolo Bernie: non voleva aspettare il suo amico umano per rientrare in casa

Una clip davvero esilarante è stata pubblicata sui social pochi giorni fa. Il protagonista è un cane di piccola taglia chiamato Bernie, che grazie alle sue abilità è riuscito ad aprire la porta scorrevole della sua abitazione per rientrare. Il video ha ottenuto migliaia di visualizzazioni.

CREDIT: YOUTUBE

Ogni persona che decide di adottare un animale, solitamente se ne prende cura e lo considera come un vero e proprio membro della famiglia.

Questo cagnolino è molto dolce. I suoi amici umani hanno deciso di adottarlo da un rifugio locale.

Sin dal suo arrivo in casa, hanno fatto di tutto per cercare di farlo adattare. Gli hanno donato tutto l’amore e le attenzioni che merita un cane. Lo hanno fatto sentire come un vero e proprio membro della famiglia.

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia, un giorno, uno dei suoi amici umani è riuscito a riprendere una scena davvero esilarante. Infatti quando l’ha resa pubblica sui social, è diventata in fretta virale. Il cane ha lasciato tante persone a bocca aperta.

La clip virale del piccolo Bernie

CREDIT: YOUTUBE

Il piccolo a quattro zampe era uscito nel giardino per fare la sua solita passeggiata di routine. Però, il ragazzo aveva deciso di chiudere la porta scorrevole, per farlo stare all’esterno più tempo.

Tuttavia, Bernie nel momento in cui ha capito che la finestra era chiusa, non si è lasciato abbattere. Ha preso in mano la situazione. Infatti ha iniziato a saltare cercando di prendere con la bocca la maniglia.

Appena è riuscito nel suo obiettivo, con le sue zampette ha aperto e, alla fine, è riuscito a rientrare in casa. Ogni cane si sarebbe seduto ed avrebbe aspettato il suo amico umano, ma questo cucciolo non ne voleva sapere. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Questa clip ha ottenuto migliaia di visualizzazioni. Nemmeno la famiglia umana credeva che il loro piccolo a quattro zampe potesse fare una cosa simile!