La storia di Big Head, un dolce pit bull, è davvero triste. Nonostante i tentativi dei volontari e tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare, ancora non riesce a trovare la casa perfetta per lui. Sta perdendo ormai ogni speranza e per questo, è cambiato molto. È sempre seduto in un angolo, solo e triste.

Purtroppo a causa degli incendi che negli ultimi mesi hanno colpito la California, molti cani sono stati trasferiti da un rifugio all’altro. Ovviamente tutti questi problemi, hanno causato difficoltà nelle adozioni.

Big Head, è stato portato al Carson Animal Care Center, lo scorso anno. Quella che doveva essere la sua famiglia umana, non voleva più occuparsi di lui. Infatti hanno deciso di abbandonarlo.

Hanno voluto portarlo nel rifugio della loro città e i volontari, sin da subito, hanno fatto il possibile per farlo adattare e per trovargli una nuova casa. Il cucciolo è sempre stato molto dolce e gentile con tutti.

Non ha mai avuto gravi difficoltà. Anzi, ha voluto mostrare a tutti la sua personalità. Secondo il medico, Big Head ha circa 10 anni, ma nonostante la sua età avanzata, non ha problemi di salute. Inoltre, ama correre, giocare e divertirsi, proprio come tutti gli altri cuccioli.

Molte persone sono andate nel rifugio per conoscerlo, ma mai nessuno ha deciso di portarlo via. Il cane ha ormai perso ogni speranza, lui desidera solo poter trovare degli amici umani amorevoli, che vogliono donargli il lieto fine che merita.

Le difficoltà di Big Head a trovare una casa

I volontari a causa degli incendi che hanno colpito la California nei mesi scorsi, hanno deciso di traferire il pit bull in un altro rifugio. Da quel momento per lui non si è mai fatto avanti nessuno.

Big Head in questo posto nuovo, è molto triste. Tutto il giorno rimane all’interno del suo box, seduto in un angolo. Non vuole più giocare e divertirsi come prima. Vedere il suo sguardo e la sua situazione, spezza i cuori di tutti.

I ragazzi nonostante tutto, non si sono mai arresi. Stanno continuando a fare molti annunci per cercare la casa perfetta per lui. Il loro unico desiderio è proprio quello di donargli il lieto fine che merita ogni cane.