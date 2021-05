Biglou è diventato famoso sul web come il gatto dagli occhi strabici. Per anni, questo dolce micio è stato costretto a vivere per strada e a lottare ogni giorno, per procurarsi del cibo e un riparo in cui passare la notte.

Una famiglia del posto, che spesso gli lasciava del cibo fuori la porta di casa, un giorno ha deciso di chiamare i volontari del posto. Quelle persone si erano rese conto che aveva bisogno d’aiuto e che non poteva più vivere per strada come un randagio.

Così, si è ritrovato in un rifugio, in cerca di una casa. Una cosa difficile per un gatto “strabico” come lui.

Ma un giorno, un angelo di nome Celine è entrato dalla porta della struttura. Quando la donna ha incrociato lo sguardo di Biglou, nonostante non fosse certa che stesse guardando proprio lei, se ne è perdutamente innamorata.

Si è avvicinata alla sua gabbia e il dolce micio era incredulo. Qualcuno lo aveva finalmente notato, quell’umana si dirigeva proprio verso di lui. Ha iniziato a strofinare il muso alla gabbia, come a ringraziarla per averlo notato. Una scena che ha intenerito il cuore di tutti i presenti.

Biglou è affetto da strabismo e ciò lo porta ad essere goffo nei movimenti. Ma è un gatto come qualsiasi altro, in grado di dare lo stesso identico amore.

La nuova vita del gatto Biglou

Questo dolce micio ha un carattere socievole e giocoso. Oggi vive con la sua adorata mamma Celine, in una casa calda e confortevole. Nel giro di pochi giorni dall’adozione, è riuscito ad ambientarsi e a farsi amare da tutti.

Ama fare delle passeggiate nel parco con tutta la famiglia e si comporta come un cane. Celine gli ha addirittura insegnato come camminare al guinzaglio.

Se c’è un’altra cosa che ama, è fare i suoi teneri riposini. La sua umana ha raccontato che deve tenere le porte delle camere sempre aperte, altrimenti il gatto inizia a piagnucolare, finché qualcuno non soddisfa la sua richiesta!