La storia della cagnolina Birba è davvero molto triste e ci dimostra il vero significato della parola fedeltà. Un amore vero e sincero che dura anche dopo la morte. Questa cucciola ha vissuto per tutta la vita con il suo amato papà umano. E quando Giovanni Cerruti è morto all’età di 80 anni, la sua fedele amica a quattro zampe non è riuscita a sopportare il dolore.

A raccontare la commovente storia sui social, è stato il figlio dell’uomo, Massimo Cerruti. Ha voluto mostrare a tutti, quanto amore sono in grado di dare gli animali. Un amore che spesso noi esseri umani sottovalutiamo.

Birba era la cagnolina di mio padre, la sua inseparabile ombra, ogni istante della sua vita era vissuto scodinzolante in funzione dell’adorato padrone. Pur essendo in ottima salute, non ha retto al dolore e così, appena si è resa conto di non poterlo mai più rivedere, in pochi giorni dopo di lui si è lasciata andare anche lei per raggiungerlo ancora e sempre, ovunque fosse. Scusate amici, una storia semplice, straziante ma anche molto dolce. Non sottovalutiamo mai il profondo affetto, l’amore vero, totale e incondizionato che i nostri amici animali sanno provare per noi. Ciao Birba, salutaci papà.