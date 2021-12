La storia del cane Blackjack ha suscitato tanta rabbia sul web, perché dimostra che la cattiveria di un essere umano non ha davvero limiti. Esistono persone che riescono a continuare a vivere con la coscienza sporca e mai nessuno riuscirà a capire come questo sia possibile.

Foto: Dallas Dog – Rescue.Rehab.Reform

Questo cagnolino con il pelo bianco e nero è stato abbandonato in Texas, dietro un cassonetto della spazzatura. Quella che una volta era la sua famiglia e che per tanto tempo lo ha amato, lo ha lasciato legato con il suo guinzaglio ad un palo di legno. Il cagnolino indossava un collare con un papillon e aveva davanti a se una ciotola d’acqua. Forse quel gesto ha permesso a quelle crudeli persone di sentirsi meno in colpa. Lasciarlo vestito a festa e con una ciotola e poi abbandonarlo nascosto, incontro al suo triste destino…

Foto: Dallas Dog – Rescue.Rehab.Reform

Fortunatamente, il pianto di Blackjack ha attirato l’attenzione di un cliente di un supermercato lì vicino, che alla vista della tristissima scena, ha subito lanciato l’allarme ai volontari del posto.

Quando uno dei soccorritori ha raggiunto quel cassonetto ed ha visto quel piccolo esserino triste e con il cuore a pezzi, non è riuscito a trattenere le lacrime. Nonostante i volontari siano abituati a vedere abbandoni di ogni genere, si ritrovano ogni volta straziati dallo sguardo di quei poveri cagnolini. Cagnolini che si fidavano di quelle persone e che continuano a cercarle ed amarle, nonostante tutto.

Blackjack cerca casa

Non riusciamo nemmeno ad immaginare come sia possibile scaricare così un essere vivente. Purtroppo non c’è alcuna conseguenza per queste azioni e rimaniamo ogni volta senza parole.

Foto: Dallas Dog – Rescue.Rehab.Reform

Queste le parole pubblicate sui social network dall’associazione che ha salvato la vita di questo cane, la Dallas Dog – Rescue.Rehab.Reform.

Oggi Blackjack si trova nel rifugio, al sicuro ed è in cerca di una famiglia disposta ad amarlo per il resto della sua vita e che lo aiuti a superare il trauma di quell’abbandono.