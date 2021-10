Una famiglia umana solo poco tempo fa si è trovata davanti ad una situazione drammatica. Hanno trovato un cucciolo, che hanno poi chiamato Blacky, abbandonato sul ciglio di una strada. Aveva pochi giorni di vita ed ovviamente aveva bisogno della sua mamma.

Una vicenda terribile che ha fatto presto il giro del web. In molti si sono offerti di aiutare queste persone, sia con le spese mediche che con il cibo di cui aveva bisogno.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre. Una donna era uscita per il quartiere per fare la sua solita passeggiata di routine. Lo faceva spesso e non era mai accaduto nulla di insolito.

In quell’occasione però, la signora ha sentito uno strano rumore provenire da dietro una pianta. Era come un lamento. Ovviamente è andata subito a controllare ed è proprio a quel punto che ha fatto la drammatica scoperta.

Qualche persona crudele e malvagia, aveva lasciato il piccolo Blacky da solo. Non poteva badare a se stesso, poiché non aveva le forze necessarie. Si vedeva che era nato da pochi giorni.

La donna sapeva che non poteva lasciarlo anche lei. Per questo ha deciso di portarlo nella sua abitazione. Insieme al marito hanno usato degli indumenti per riscaldarlo. Inoltre, gli hanno dato il latte ed il cibo per cani di cui aveva bisogno.

Il lieto fine del piccolo Blacky

Quelle persone dal cuore enorme si sono occupate del cucciolo per settimane. Lo hanno aiutato a dimenticare quella brutta e terrificante esperienza che ha vissuto.

In più, grazie alle loro attenzioni è cresciuto ed è diventato sano e forte. I due signori hanno raccontato l’accaduto sui social ed ovviamente, vista la gravità, la vicenda è diventata in fretta virale. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

In molti si sono interessati al piccolo, ma la cosa più bella è che ha trovato in fretta una nuova famiglia umana disposta ad adottarlo. Ora anche lui è circondato da tutto l’amore e le attenzioni che merita ogni animale.