Blue Bayou è una cagnolina che si è ritrovata sola e abbandonata in un negozio di auto, dopo che la sua famiglia si è trasferita. Quelle persone che tanto amava avevano deciso che non avrebbe fatto parte del nuovo capitolo della loro vita. Per otto mesi, la cucciola ha dovuto badare a se stessa, senza sapere come fare per procurarsi il cibo ogni giorno.

Credit: Hope For Paws/Youtube

Fortunatamente, i volontari della Hope For Paws, l’associazione di salvataggio del posto, hanno ricevuto una chiamata da un passante. L’uomo aveva notato un cane in pessime condizioni e sapeva che i proprietari di quello stabile avevano lasciato la città.

Ci siamo subito recati sul posto e quando l’abbiamo vista, abbiamo cercato di convincerla ad avvicinarsi, offrendole del cibo. Blue Bayou era però troppo terrorizzata e non si fidava delle nostre intenzioni.

Ogni volta che i ragazzi cercavano di avere un contatto con lei, la cagnolina fuggiva via spaventata e si nascondeva.

Era difficile, ma non potevamo arrenderci. Lei voleva essere salvata e noi volevamo salvarla. Siamo dovuti ricorrere a maniere più forti, ma era l’unico modo. Le abbiamo messo un laccio intorno al collo. Tremava per quanta paura aveva.

Credit: Hope For Paws/Youtube

Alla fine, i volontari sono riusciti a intrappolarla in una cassa, grazie anche all’aiuto di alcuni operai presenti sul posto.

L’abbiamo portata alla clinica veterinaria per una valutazione medica e durante il viaggio abbiamo cercato di tranquillizzarla. Era sporca e coperta di olio di motore.

La nuova vita di Blue Bayou

Credit: Hope For Paws – Official Rescue Channel / YouTube

Ci sono volute settimane, ma oggi Blue Bayou sta bene ed ha imparato a fidarsi dei suoi salvatori. Ha capito che l’hanno portata via da quel posto orrendo e che deve loro la vita.

Adesso non ha più paura, e non c’è nulla che ama di più del giocare con gli altri amici a quattro zampe e del farsi coccolare dai suoi nuovi amici umani.

Credit: Hope For Paws/Youtube

Presto l’associazione si occuperà anche di trovarle una casa amorevole, dove potrà trascorrere il resto della sua vita, senza aver paura di essere abbandonata di nuovo.

Non smetteremo mai di domandarci come una persona possa abbandonare un cane, dopo averlo amato e cresciuto.