Bluebelle se ne stava in strada in attesa che tutte le sue sofferenze finissero: fortunatamente qualcuno è arrivato in tempo per salvarla

Non è chiaro in che modo ci fosse arrivata, ma Bluebelle aveva vissuto le ultime settimane in un parcheggio vuoto vicino ad Austin, in Texas. Alcuni passanti si sono accorti di lei e hanno deciso di non rimanere indifferenti. Hanno subito contattato l’ufficio di un’associazione di salvataggio del posto e hanno chiesto un tempestivo intervento.

L’unica cosa di cui la cucciola disponeva era un cuscino di pezza. Lei se ne stava immobile lì, a soffrire il caldo la fame e la sete. Si stava lasciando andare e si suoi occhi carichi di lacrime e tristezza ne erano la chiara dimostrazione.

Alla vista dei volontari che erano arrivati lì per lei, la cucciola ha avuto un piccolo sussulto di felicità. In cuor suo aveva capito che quelle erano brave persone e che erano lì per aiutarla. Ha accettato l’acqua fresca e il cibo che le hanno dato e si è lasciata portare via senza opporre la minima resistenza.

Stephanie McCutcheon, direttrice e coordinatrice dell’Austin Animal Center, ha detto:

Potevi vedere quanto Bluebelle fosse grata di essere stata salvata e portata al rifugio.

Bluebelle si prepara alla sua nuova vita

Appena arrivata al rifugio, Bluebelle ha bevuto molta acqua, ha mangiato qualcosa e poi si è subito rilassata nel suo box. Le prime analisi del veterinario hanno affermato che la cucciola aveva circa 9 anni. Soffriva di congiuntivite ad entrambi gli occhi e le mancava il pelo per via della scabbia.

Tutto lo staff del rifugio si è occupata di lei per settimane e, in quel periodo, tutti hanno potuto apprezzare il suo animo gentile e il suo carattere amichevole e dolce.

Quando le sue condizioni erano abbastanza buone, i volontari hanno trovato per lei una casa temporanea dove iniziare a capire cosa significhi avere un posto sicuro e caldo dove vivere.

La cagnolina deve tornare regolarmente al rifugio per le medicazioni e le cure di cui ancora necessita, ma i medici sono convinti che a breve starà bene e sarà pronta per lasciare il rifugio per sempre.

L’abbandono dei cani è una delle pratiche più diffuse e allo stesso tempo crudeli che ci siano. La storia di Bluebelle ci insegna che tutti gli amici a quattro zampe meritano una seconda possibilità e tutto l’amore di questo mondo.