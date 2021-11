Non è sempre facile trovare una casa per sempre per tutti i cani. Oggi per esempio, abbiamo deciso di raccontarvi la storia di un dolce pit bull chiamato Pepe, che ha dovuto attendere più di 348 giorni prima di trovare la casa perfetta per lui. Ora finalmente è in un posto sicuro.

Vicende simili sono bellissime da raccontare, poiché ci dimostrano ancora una volta che nel mondo non esiste solo la cattiveria e la crudeltà.

I volontari di Pennsylvania SPCA lo hanno trovato solo ed abbandonato sul ciglio di una strada. Era ovviamente in condizioni molto gravi.

Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, non si erano mai presi cura di lui. Era magro, triste e debole. Non aveva nemmeno la forza per correre. Infatti vederlo, è stato straziante per tutti i ragazzi.

Viste le sue gravi condizioni, lo hanno portato in fretta nel rifugio. Il medico con l’aiuto dei volontari, ha fatto di tutto per riuscire a farlo tornare a stare bene. Lo ha sottoposto a cure e trattamenti lunghi e difficili.

Hanno raccontato la sua storia sui social, ma poche persone si sono interessate al piccolo Pepe. In quei lunghi mesi, non ha mai ricevuto una vera richiesta.

La personalità di Pepe e la sua nuova casa

I ragazzi per 348 giorni hanno fatto di tutto per aiutarlo. Però si sono presto resi conto che non poteva rimanere in quel posto ancora per molto tempo. Ogni volta che lo portavano a fare una passeggiata, lui non voleva rientrare nel suo box.

Era triste e sofferente per quello che stava vivendo. Infatti i volontari hanno continuato a raccontare la sua situazione sulla loro pagina Facebook.

Grazie alla loro tenacia e al loro coraggio, è arrivata la bella notizia che tutti stavano aspettando. Una famiglia amorevole è andata nel rifugio per 3 volte prima di firmare i moduli per la sua adozione. Volevano essere certi che Pepe volesse stare con loro.