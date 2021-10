Ogni giorno approfitta dei passaggi dei mezzi pubblici e si comporta come se sapesse dove andare: la meravigliosa storia del cane Boji

Molto particolare, esilarante e dolce questa storia che è arrivata dalla Turchia nei giorni scorsi. Un cucciolo, soprannominato Boji, è diventato una vera e propria celebrità a Istanbul, per via di una sua abitudine molto anomale, se consideriamo che si tratta di un cucciolo. Lui viaggia ogni giorno su treni, metropolitane, autobus e traghetti, come se sapesse esattamente dove andare.

La frenesia delle grandi città può causare stress e ansie a molti. Ma tanti abitanti di Istanbul, la capitale della Turchia, da qualche tempo hanno trovato molto rilassante un’anomale presenza sui mezzi di trasporto pubblici che li portano a lavoro o a scuola.

Tutto è iniziato quando la società che gestisce i trasporti pubblici di Istanbul, qualche settimana fa, ha ricevuto più di una segnalazione riguardo ad un cane che si aggirava indisturbato nei mezzi.

Così, il personale ha deciso di indagare e di andare a fondo. Seguendolo, hanno notato che quel cagnolone marrone, saltava da una metropolitana a un treno, da un autobus a un traghetto, con una tranquillità molto strana.

Aylin Erol, capo delle relazioni con i clienti di Metro Istanbul, ha detto ai media locali:

Ci sembrava una cosa così strana, così abbiamo iniziato a seguirlo. Ed è stato davvero uno schema interessante. Sembra proprio che lui sappia dove andare e che abbia uno scopo.

Boji percorre più di 15 chilometri al giorno

Il personale ha prelevato il cucciolo e lo ha portato da un veterinario. Oltre a una visita, il dottore gli ha posizionato un segnale gps sul collare, in modo che potesse controllare i suoi spostamenti.

Alla fine di una normale giornata, i tecnici hanno esaminato i risultati e sono rimasti colpiti dai lunghissimi tratti che Boji compiva ogni giorno.

Lui percorre circa 18 chilometri al giorno, salendo e scendendo dai mezzi pubblici con una naturalezza incredibile. In più, lo fa con un’educazione che tanti umani non hanno. Aspetta il suo turno per salire, sta composto sul suo posto e lascia sedere prima le persone anziane.

Il suo essere gentile, lo ha reso una vera e propria celebrità ad Istanbul. Tantissimi vogliono fare dei selfie con lui e il cucciolo non si tira mai indietro.