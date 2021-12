L’amore che ci lega ai nostri amici a quattro zampe è davvero infinito. Ma il dolore che proviamo quando siamo costretti a dirgli addio per sempre, forse è anche superiore. Ne sa qualcosa una ragazza di nome Julianna Lopez, che per via di una grave malattia della sua cagnolina Boosie, ha dovuto prendere la difficile decisione di farla sopprimere.

L’incontro tra un umano e il suo amico fedele peloso a volte sembra scritto proprio dal destino. Julianna Lopez, ad esempio, ha incontrato per la prima volta Boosie ben 13 anni fa, in un momento molto complicato della sua vita.

La ragazza si era appena trasferita in una nuova città e in una nuova scuola e soffriva molto per questo cambio radicale nella sua vita. L’unica ancora a cui si è aggrappata per superare questo momento difficile, è stata proprio la cagnolina. Lei l’ha aiutata a sentirsi a proprio agio in un nuovo ambiente ed a superare la sua depressione.

Da quel primo incontro sono passati più di 13 anni. Anni in cui le due hanno stretto un legame ogni giorno sempre più forte. Julianna ha adottato anche altri cani nel frattempo, ma Boosie era stata la prima e aveva un posto speciale nel suo cuore.

Purtroppo le condizioni di salute della cucciola sono peggiorate, al punto da convincere la ragazza a prendere la difficile decisione di sopprimerla.

Il bel gesto dei ristoratori per Boosie

Quando è arrivato il giorno che Julianna sperava non arrivasse mai, ha deciso di compiere un ultimo gesto gentile per la sua cucciola. Ha chiamato il ristorante Topeka Longhorn Steakhouse ed ha ordinato una gustosa bistecca di manzo. Nel biglietto, Julianna aveva spiegato che quello sarebbe stato l’ultimo pasto di Boosie e pregava i cuochi di prepararlo con amore.

Il personale del ristorante, commosso da quel messaggio, ha deciso di fare qualcosa in più per quella cagnolina. Oltre alla bistecca che aveva ordinato la sua mamma, ha aggiunto un gustoso dolcetto.

Quel gesto, per Julianna ha significato davvero tanto. Grazie a lei e ai cuochi del ristorante, la sua cucciola ha avuto un ultimo giorno davvero perfetto.

Julianna non dimenticherà mai Boosie e ciò che quella pallina di pelo ha fatto per lei nei momenti più difficili della sua vita. Meritava qualcosa di speciale e, per fortuna, lo ha avuto.