Farrah era in coma da 5 settimane: quando è arrivata la cagnolina da servizio Fergie, la studentessa si è miracolosamente svegliata

La storia di oggi sembra un vero e proprio miracolo. Un miracolo avvenuto dopo un terribile incidente capitato ad una studentessa di 19 anni, Farrah Fox, che dopo il violento scontro è finita in coma in ospedale. Dopo 5 settimane, il cane da terapia Fergie le ha fatto visita e, indovinate un po’, la ragazza si è svegliata ed ha cominciato a migliorare.

Questa storia ha avuto inizio lo scorso 15 luglio. L’auto su cui viaggiava un ufficiale fuori servizio non è riuscito a frenare in tempo e si è schiantato contro il suv su cui stava viaggiando una giovane studentessa di 19 anni di nome Farrah Fox.

I soccorritori hanno subito trasportato la ragazza in ospedale, ma i traumi riportati alla testa hanno costretto i medici a provocarle uno stato di coma. Farrah è rimasta immobile su quel letto di ospedale per ben 5 settimane. Nessuno poteva fare nulla per lei. L’unica cosa che si poteva fare era aspettare e sperare.

Il caso ha voluto che la Canine Assisted Therapy, un’associazione di cani da terapia per malati, facesse visita proprio in quell’ospedale. La cagnolina da servizio Fergie e la sua conduttrice Mary Cullinan sono state avvisate delle condizioni di Farrah e sono andate dirette nella sua stanza. Lì hanno trascorso ben 8 ore quel giorno, finché non è successo un piccolo “miracolo”.

Farrah si risveglia grazie a Fergie

La cucciola ha trascorso tutte quelle ore sdraiata affianco a Farrah e non si è mai mossa. Non è chiaro se la ragazza si fosse accorta della sua presenza, ma dopo un po’ ha mosso la sua mano.

Tutti, familiari di Farrah e medici, erano sbalorditi da quello che stava succedendo. Nessuno poteva sapere se fosse stato semplicemente un caso o se la cucciola abbia davvero aiutato la guarigione della ragazza.

Fatto sta che nei minuti successivi Farrah si è svegliata ed è tornata cosciente.

Il recupero di Farrah non è del tutto scontato e comunque prevede un percorso di cure ancora molto lungo. Ma da qual giorno, la giovane studentessa potrà contare ogni giorno sul supporto di una nuova speciale amica.

