Oggi vi raccontiamo la storia della cagnolina Nena, salvata grazie all’intervento dei volontari dell’Oipa di Milano, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali.

La cucciola vive con la sua mamma umana per le strade della città, una clochard senza fissa dimora. Proprio la donna, dopo aver visto il malessere della sua amica a quattro zampe, si è rivolta all’organizzazione ed ha chiesto aiuto ai volontari. Quest’ultimi sono subito accorsi in aiuto di Nena ed hanno scoperto che la cucciola aveva una grave piometrite, infezione dell’utero.

Grazie a questi meravigliosi angeli, la cagnolina è stata operata e ora si trova in convalescenza e costantemente monitorata. I volontari sono in attesa che arrivi il momento della rimozione punti e della completa ripresa post operazione.

Quello dei cani randagi e dei cani dei senzatetto è un problema che riguarda l’intero paese. Sono animali senza assistenza medica, che spesso muoiono soli per strada o tra le braccia dei clochard. Sulla vicenda è intervenuta Francesca Collodoro, delegata dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali di Milano. La donna ha spiegato:

Con la nostra solidarietà possiamo far sentire la nostra vicinanza a lei e alla sua umana dimostrando loro che non sono sole. Quando un invisibile chiama, siamo pronti a fare squadra per aiutare e, in tal caso, per salvare una vita.