Botticino, 59enne usa il cane come scusa per uscire, ma il suo scopo era un altro Usa il cane come scusa per uscire, ma le sue intenzioni erano altre. Arrestato.

Ha usato il cane come scusa, ma invece stava nascondendo qualcos'altro. La vicenda è accaduta in provincia di Brescia, precisamente a Botticino, dove un uomo di 59 anni, è stato fermato dai finanzieri, mentre stava portando a spasso il suo cane, vicino alla sua abitazione. Gli agenti, per assicurarsi che stesse rispettando il decreto dell'emergenza sanitaria, lo hanno fermato ed hanno capito che il motivo della sua uscita, non era affatto il suo cane. L'uomo aveva addosso ben 12 dosi di cocaina, già preparate per essere vendute e, subito, i finanzieri hanno sospettato che fosse uscito per incontrare qualcuno. Così hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, dove hanno trovato ulteriori 10 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana e diversi soldi in contanti. Tutte le dosi erano ben confezionate al fine di spaccio. Il 59enne è stato denunciato e arrestato con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Sul sito ufficiale della guardia di finanza, è stata riportata la vicenda nel dettaglio. I sospetti sull'uomo sono nati dopo che ha tentato una corsa per allontanarsi a piedi. Il suo comportamento alquanto insolito, ha fatto scattare l'allarme negli agenti. Dopo averlo identificato, i finanziari si sono resi conto che era già pregiudicato e così hanno deciso di approfondire la faccenda. Visto il protocollo per la celebrazione da remoto delle udienze, è stato arrestato, con successivo rito direttissimo tra il Tribunale, la Procura della Repubblica e l'ordine degli avvocati di Brescia. Alla fine, la vicenda si è conclusa con un patteggiamento della pena di un anno e cinque mesi di reclusione e una multa di 3500 euro. Non è il primo episodio che si verifica durante questo periodo di emergenza sanitaria, sono state diverse le denunce fatte, di persone che non hanno saputo giustificare il proprio spostamento. Polizia, Carabinieri, Vigili e Fiamme Gialle, ogni giorno eseguono controlli efficaci, per la tutela della sicurezza e della salute pubblica.