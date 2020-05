Bowie, il cucciolo che ha salvato la vita del postino, mentre era fuori casa sua Bowie, il cane che ha salvato la vita del postino: è stato colpito da un malore, proprio fuori la sua abitazione

Nella maggior parte dei casi, i nostri amici a quattro zampe, non amano che qualcuno si avvicini alla propria abitazione. Questo però, non è il caso di Bowie, un cane molto dolce e del postino William Morgan, al quale ha salvato la vita.

I due si conoscono da ormai molti anni e sin da subito hanno instaurato un rapportato speciale. In realtà quell’uomo, è riuscito a creare un bel legame, con tutti i cuccioli del quartiere.

Poche settimane fa, in quella zona di New Jersey, è accaduto qualcosa di davvero insolito, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Era un giorno come un altro, per l’amica umana di Bowie, Cyndi Dawson, che era in casa e si stava rilassando un po’ sul suo letto. Era tutto tranquillo, proprio come accadeva sempre.

All’improvviso, però, il suo cagnolino ha iniziato ad agitarsi. Non riusciva più a stare fermo ed era andato davanti la porta d’ingresso. La donna credeva che volesse solamente giocare.

Quando però, ha iniziato a morderle i pantaloni, ha capito che in realtà doveva dirle qualcosa ed ha deciso di seguirlo. Sono andati nel giardino ed è proprio in quel momento, che Cyndi ha notato che fuori dalla sua abitazione, c’era il furgone del postino, contro l’auto del marito.

Nel momento in cui si è avvicinata, ha notato che l’uomo era seduto in una posizione strana e che era privo di sensi. Ha allertato immediatamente i soccorsi ed il giovane è stato portato d’urgenza in ospedale. William, in passato, aveva già sofferto di un tumore e questa volta si è ripresentato, ma al cervello.

Dovrà subire diverse terapia ed anche un intervento chirurgico, ma tutte le persone del quartiere, hanno già creato una raccolta fondi, che potrà aiutarlo. Quando ha scoperto che è stato proprio Bowie, a salvarlo, ha dichiarato:

“Ho sempre amato quel cane, non posso che essergli grato per quello che ha fatto!”