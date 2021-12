Quello che è capitato alla povera cagnolina protagonista di questa storia avrebbe gettato nello sconforto qualsiasi animale, ma non lei, che ha reagito e, anche grazie a persone stupende, si sta riprendendo. Il suo nome è Brennan e un giorno, mentre era in giro con il suo amico peloso Dale, unna macchina l’ha investita lasciandola a contorcersi per il dolore sul freddo e duro asfalto.

Vedendo la sua amica così sofferente, il piccolo Dale si è seduto al suo fianco ed ha atteso tutto il tempo necessario. Alcuni passanti, vedendo la scena straziante, hanno contattato i volontari della Maxx And Me Rescue, che come sempre si sono precipitati sul posto.

Brennan era gravemente ferita. Aveva una zampa posteriore completamente devastata dall’incidente e doveva essere portata subito al rifugio. Dale stava bene, ma non voleva assolutamente staccarsi dalla sua amica. Così i volontari hanno caricato in auto anche lui e lo hanno portato con loro.

Il veterinario ha sottoposto la cagnolina a tutti gli esami necessari e si è reso conto che il problema alla zampe era più grave del previsto. Oltre alla ferita profonda, aveva tutte le ossa spezzate in più punti.

Nel frattempo, la famiglia dei due cagnolini è stata avvisata di ciò che era successo ai due cuccioli e si è subito diretta nella struttura. Vedendo le gravi condizioni di Brennan, hanno deciso di abbandonarla lì e di riportare a casa solo Dale. Un altro trauma devastante per la povera Brennan.

Il difficile percorso di guarigione di Brennan

Sconvolti da quanto successo, i volontari hanno deciso in quel momento che avrebbero fatto di tutto per quella povera creatura. L’operazione per ricostruire la zampa, però, costava davvero troppo. E nessuno inizialmente voleva prendersi carico di questa spesa.

Sebbene tutti, veterinari e altre associazioni, consigliassero ai volontari della Maxx And Me Rescue di sopprimere la cagnolina, loro non si sono arresi. Hanno fatto decine e decine di annunci e di telefonate, finché alla fine non hanno trovato un modo e una persona per aiutarla. Questa persona era la dottoressa Hay.

In 8 giorni questa creatura ha perso la sua salute, la sua famiglia e il suo migliore amico. Dovevamo per forza fare qualcosa per aiutarla e per fortuna la dottoressa Hay è piovuta dal cielo al momento giusto.

L’operazione di ricostruzione della zampa è andata bene, ma dovranno passare tante settimane prima che Brennan torni a camminare dritta e a non avere dolore. La sua forza d’animo, però, è davvero sbalorditiva e tutti sono certi che sarà in grado di riprendersi prima del previsto.