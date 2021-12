La storia della cagnolina Luna arriva da Alcamo, in provincia di Trapani. La cucciola è stata trovata in gravi condizioni, a terra e paralizzata. La visita veterinaria ha evidenziato una triste realtà: polineurite.

Foto: Opia Alcamo

La polineurite è una malattia che colpisce contemporaneamente più nervi periferici e che porta alla paresi e paralisi prima degli arti posteriori e poi degli arti anteriori.

La povera randagia non sarebbe mai riuscita a sopravvivere da sola in quelle condizioni, per le strade del posto, senza nemmeno riuscire ad alzarsi per cercare del cibo o un riparo dalle intemperie.

Foto: Opia Alcamo

Fortunatamente, i volontari dell‘Opia del posto, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali, sono intervenuti in suo soccorso. Si sono occuparti di toglierla dalla strada e di garantirle tutte le cure di cui aveva bisogno, attraverso un percorso fisioterapico mirato. Oggi Luna sta meglio ed ha quasi recuperato la sua completa autonomia.

Riesce a camminare e perfino a correre. E questo solo grazie all’amore e alle quotidiane cure di quegli angeli che l’hanno salvata da una vita piena di dolore e sofferenza. Adesso manca un ultimo step, per raggiungere il lieto fine che Luna merita. Una famiglia disposta ad aprirle le porte della propria casa e del proprio cuore.

Foto: Opia Alcamo

I ragazzi stanno pubblicando diversi post, che la descrivono come una cagnolina dolce e socievole, che ama essere circondata dagli esseri umani e che ama la vita.

Il post per l’adozione della cagnolina Luna

Per chiunque possa essere interessato a regalare la felicità a Luna, può contattare L’Oipa di Alcamo, attraverso Maria Teresa Orlando, inviando una mail all’indirizzo alcamo@oipa.org o chiamando il numero di cellulare 373 7632718. Aiutiamo Luna.