La storia di Brighid Rose si è diffusa sul web negli ultimi giorni e ha fatto sorridere migliaia di persone. Recentemente la ragazza si è arrivata a far visita a casa dei tuoi genitori ed ha scoperto che avevano un ospite indesiderato.

Credit: BRIGHID ROSE

Un piccolo topolino si era intrufolato nella loro casa e continuava a rovistare nei loro armadietti. I due signori erano in attesa che il loro gatto riuscisse a prenderlo, così da sbarazzarsene una volta per tutte. Ma Rose ha avuto un’idea ben diversa.

Mentre si trovava in soggiorno, la ragazza ha visto il topolino scorrazzare e in quel preciso momento ha pensato di provare con un approccio più gentile.

C’ho messo un po’ e devo ammettere che mi sono armata di pazienza, ma alla fine sono riuscita a prenderlo e a portarlo nel giardino dietro la nostra casa. L’idea di lasciarlo solo in quell’enorme campo mi rattristava, soprattutto perché ormai era abituato a mangiare tutto quel cibo umano dagli armadietti dei miei genitori. Così ho deciso di preparargli un piccolo picnic di arrivederci.

Il picnic di Brighid Rose per il topolino

Credit: BRIGHID ROSE

Al posto della classica coperta, Rose ha usato un piccolo tovagliolo, sul quale ha messo un po’ di cibo: cereali, fragola, chicchi di uva… Quando il topolino ha visto tutto quel ben di Dio, si è subito avvicinato e si è mostrato felice.

È stato davvero dolce. Mi ha fatto sedere accanto a lui per più di un’ora. Mi è sembrato davvero molto felice.

Credit: BRIGHID ROSE

Dopo il bellissimo picnic, il topolino si è allontanato ed ha trovato un piccolo posto accogliente nelle vicinanze dell’abitazione. Prima di rientrare in casa, ragazza lasciato qualche altro snack nei dintorni, per aiutarlo nei giorni successivi.

Volevo solo trovare un modo speciale per dirgli addio. Ho sempre amato gli animali e non è che io ci abbia pensato più di tanto, sapevo di doverlo fare! Non è colpa sua se è un topolino in un mondo così grande. Era così carino! Mi ha decisamente migliorato la giornata!

Brighid Rose ha pubblicato il video sui social network e come potrete immaginare, nel giro di pochissimo tempo, le immagini del topolino si sono diffuse in ogni parte del mondo. Tantissime persone si sono congratulate con la ragazza per il suo dolcissimo gesto. Queste sono le storie meravigliose che ci fanno ancora avere fede nell’umanità!