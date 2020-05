Brindisi, anziana cade, il cane lancia l’allarme e i vicini chiamano i soccorsi Brindisi, anziana cade in casa e non riesce più ad alzarsi e a chiedere aiuto: il suo cane lancia l'allarme

Un evento che ha dell’incredibile è avvenuto nella notte tra lunedì quattro e martedì cinque aprile. Un’anziana signora, che vive sola, è caduta in casa e non è riuscita a chiedere aiuto. Il suo cane, però, ha iniziato ad abbaiare così forte, da far capire ai vicini che avevano bisogno di aiuto.

Un evento terribile, che si sarebbe potuto trasformare in tragedia, ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. La signora ora, è stata portata in ospedale e presto sarà di nuovo in salute.

In base alle informazioni che sono venute fuori nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Brindisi, in un’appartamento al secondo piano di una palazzina in piazza Botticelli, la donna di settantasette anni, vive da sola e si muove per casa con il deambulatore.

Per cause ancora da chiarire, è caduta all’improvviso e non riuscita a prendere il telefono per chiedere aiuto. E’ proprio in quel momento, che il suo cagnolino ha deciso di iniziare ad abbaiare.

Non era mai accaduto prima ed è proprio per questo, che i vicini hanno capito che era accaduto qualcosa ed hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed anche i sanitari del cento diciotto. Dopo aver aperto la porta, hanno preso la signora e l’hanno portata d’urgenza in ospedale.

Secondo le prime informazioni emerse, la donna non sarebbe in pericolo di vita, ma molto presto potrà tornare a casa. Non ha riportato gravi traumi dopo la caduta.

Il suo cucciolo è riuscito a salvarle la vita e tutti sono rimasti stupiti da cosa è riuscito a fare. La donna, non è riuscita a prendere il telefono e non ha potuto chiedere aiuto, ma i vicini quando lo hanno sentito abbaiare, hanno capito subito che stava accadendo qualcosa ed hanno chiamato i soccorsi.

