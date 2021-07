Oggi vogliamo raccontarvi una storia molto bella, che ha come protagonista un cane di 5 anni di nome Bruce e la sua proprietaria, una donna di 28 anni di nome Abby.

Un giorno, mentre erano usciti per fare una passeggiata, Abby ha notato che il suo fedele cane si comportava in modo strano. Abbaiava senza motivo ed era irrequieto.

Solitamente è un cane calmo e tranquillo. Si è seduto davanti alla porta di casa, ha iniziato ad abbaiare, annusare e piagnucolare. Ho cercato di farlo entrare, ma si rifiutava. Alla fine ho deciso di seguirlo.

Bruce ha condotto la sua mamma umana vicino ad uno stagno. Continuava ad abbaiare guardando la donna.

Inizialmente ero confusa, poi ho capito che voleva dirmi qualcosa. Forse c’era qualcuno in quello stagno, così mi sono avvicinata ed è stato allora che ho visto una donna anziana confusa senza vestiti.

L’anziana signora salva grazie al cane Bruce

Grazie all’intervento della donna e del suo amico a quattro zampe, l’anziana signora è stata salvata e portata in ospedale.

Non sono state diffuse notizie riguardo il suo nome o il perché fosse in quello stagno o confusa e senza vestiti.

La cosa che conta è che oggi stia bene grazie all’istinto infallibile di un cane e alla sua proprietaria, che si è fidata di lui. Perché se Abby quel giorno non avesse deciso di seguire il suo cane, perché sentiva che c’era qualcosa che non andava, forse le cose per quella signora non sarebbero andate allo stesso modo.

L’istinto del cane non fallisce mai e ogni proprietario dovrebbe cercare di capire i motivi dietro un comportamento strano o anomalo. Bruce aveva sentito che l’anziana signora aveva bisogno di lui e ha fatto in modo di attirare l’attenzione della sua proprietaria. Ed è proprio grazie a lui se le cose si sono concluse nel migliore dei modi.