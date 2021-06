Una vicenda davvero incredibile è avvenuta pochi giorni fa ad una famiglia che vive in California. La loro cagnolina Lola, che ha sempre avuto un amore profondo per il gelato, si è rifiutata di mangiarlo, poiché non era il gusto che prendeva di solito. Le sue foto sono diventata virali sul web ed in molti sono scoppiati a ridere nel vederle.

CREDIT: FACEBOOK

Annie Belanger Burley ha saputo delle difficoltà che stava affrontando questa cucciola, grazie ad una sua amica.

Lola è stata trovata mentre viveva come randagia. I volontari l’hanno portata nel loro rifugio ed il medico, dopo una visita, ha deciso di sottoporla ad un intervento di sterilizzazione.

Tuttavia, dopo quest’operazione sono iniziate ad arrivare le complicazioni difficili ed inaspettate. La cucciola ha avuto dei problemi a camminare di nuovo. Le sue zampe posteriori erano paralizzate.

CREDIT: FACEBOOK

Aveva bisogno di una famiglia disposta a prendersi cura di lei ed è proprio a questo punto che sono arrivati i Belanger Burley. La donna quando ha saputo ciò che stava vivendo, si è offerta volontaria per prenderla in affidamento.

Il suo scopo era proprio quello di aiutarla a guarire. Infatti si è impegnata, donandole tutte le cure necessarie e portandola anche a fare fisioterapia 3 volte la settimana.

Le foto virali della piccola Lola

Esattamente 2 anni dopo, quando la situazione della cucciola è migliorata notevolmente, quelle persone hanno deciso di adottarla per sempre. Immaginare la loro vita senza di lei, era impossibile.

L’amica umana una volta al mese, per renderla felice, porta Lola a fare una passeggiata in un negozio locale e le compra anche il suo gelato preferito. Però, in quell’occasione Annie ha scelto di comprarle un dolce con un gusto semplice, poiché era stata male di stomaco la sera prima.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia la cucciola, quando ha sentito l’odore, si è arrabbiata. Lei voleva il suo gusto preferito ed ovviamente, per tutto il tragitto verso casa, ha guardato di lato la sua amica umana. Le foto della vicenda sono diventate virali sul web.