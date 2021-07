Una storia davvero fuori dal comune, quella del cane Buckley. Solitamente, quando un proprietario smarrisce il proprio amico a quattro zampe, inizia a cercarlo ovunque giorno e notte. Tappezza la città di volantini e invade i social di appelli. Ma Jason Umbriaco questo non ha potuto farlo.

L’uomo è sopravvissuto all’attacco di un orso, ma è stato portato d’urgenza in ospedale. Durante l’aggressione, il border collie Buckley è scappato via terrorizzato.

Costretto nel letto della struttura sanitaria, il proprietario di certo non poteva uscire a cercare il suo fedele amico a quattro zampe. Cosi ha chiesto aiuto alle associazioni del posto, alle forze dell’ordine e a tutti gli amanti degli animali. Voleva soltanto assicurarsi che stesse bene.

Alla fine, un uomo dal cuore d’oro è riuscito a localizzare il cucciolo smarrito e a tranquillizzare Jason.

Era un giorno come un altro per il cagnolino e il suo papà. Stavano facendo un’escursione, quando si sono imbattuti sul cammino di un orso bruno con i suoi cuccioli. Solitamente l’orso non attacca gli esseri umani, ma una mamma orso per difendere i suoi piccolini si.

Prima che Jason avesse il tempo di pensare a cosa fare, mamma orso si è scagliata verso di lui e gli ha morso un braccio. In preda al panico, l’uomo si è gettato nel vicino fiume Kenai.

Mi ha inseguito anche nel fiume, è riuscito a darmi un altro morso e poi, fortunatamente, è fuggito via. Sono tornato alla mia macchina per chiedere aiuto e nel frattempo mi sono reso conto che il mio cane era sparito.

Il ritrovamento di Buckley

In seguito, Jason è stato portato con urgenza in ospedale. Il dolore di quei morsi non era nulla in confronto alla preoccupazione per il suo amato cucciolo.

Dopo diversi appelli sui social, un uomo ha contattato il proprietario di Buckley e gli ha raccontato una storia davvero rassicurante. Lo stesso giorno dell’attacco dell’orso, una donna di nome Wendy Wilson aveva trovato un cane che credeva randagio e lo aveva portato con sé nella sua abitazione. Da quel giorno se n’era presa cura. Era proprio il cucciolo scomparso.

Jason ha ringraziato l’uomo, perché quei giorni in ospedale aveva davvero temuto il peggio, ma ma finalmente sapeva che il suo Fido era al sicuro e che presto lo avrebbe riabbracciato.