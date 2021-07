Il cucciolo protagonista di questa storia è rimasto bloccato sui binari di un treno ed ha quasi rischiato di morire. Fortunatamente, un soccorritore è arrivato appena in tempo, poco prima che il treno passasse di lì.

Tutto è iniziato quando un giorno, un volontario stava tornando a casa e stava girando un video da pubblicare sui social network. Una passeggiata rilassante in natura. Improvvisamente però ha sentito un piccolo gemito che proveniva dai binari del treno. Incuriosito, si è subito avvicinato ed è stato allora che ha fatto la triste scoperta.

Un cucciolo spaventato, si era rannicchiato in uno spazio tra i binari. Era solo questione di tempo, prima che un treno passasse di lì e lo travolgesse in un secondo.

Ciò che ha più colpito la mia attenzione, non è stato il fatto che qualcuno lo aveva abbandonato lì, condannandolo a morte. Piuttosto il fatto che il suo piccolo corpicino fosse ricoperto di colla. Era chiaro che qualcuno aveva tentato di incollarlo apposta in modo che non potesse sfuggire al suo triste destino.