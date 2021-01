Buddy è un dolce cagnolino che sin dai suoi primi mesi di vita, ha trovato una famiglia amorevole, che faceva il possibile per amarlo. I due signori erano molto orgogliosi di lui e soprattutto erano al settimo cielo per averlo nelle loro vite, poiché li aiutava a stare bene e a dimenticare tutti i momenti difficili.

Diversi anni dopo, però è accaduto qualcosa di davvero drammatico, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. L’accaduto infatti è diventato presto virale sul web.

La donna ha iniziato a stare male, il marito l’ha portata subito in ospedale. I medici l’hanno sottoposta in fretta a tutte le analisi e a tutti gli esami, per capire cosa le stava accadendo.

Pochi giorni dopo, è arrivata la diagnosi che ha spezzato i cuori di tutti. La signora era affetta da un tumore molto grave, difficile da curare. Per questo aveva bisogno di cure e trattamenti per riuscire a sopravvivere.

Visto ciò che stavano vivendo, i due signori hanno deciso di non tenere più animali in casa. Purtroppo Buddy e la gattina avevano bisogno di attenzioni e cure, ma i loro amici umani in quel momento non potevano più fare nulla per renderli felici.

Proprio per questo motivo, hanno deciso di abbandonarli nel rifugio della città. I volontari li hanno accolti ed hanno fatto di tutto per farli stare bene. Tuttavia, il cucciolo non riusciva proprio ad adattarsi in quel posto nuovo. Non sopportava la confusione e soprattutto voleva tornare nella sua vecchia abitazione.

La nuova adozione di Buddy

I ragazzi hanno pubblicato in fretta l’accaduto sul web ed è diventato presto virale. La fedeltà e l’amore di Buddy hanno stupito migliaia di persone. Infatti ha ricevuto tantissime richieste nel giro di poche ore.

Una donna che viveva in una città a 3 ore di distanza, invece di aspettare, ha deciso di andare subito nel rifugio per conoscerlo. Il cucciolo quando l’ha vista per la prima volta, gli è saltato in fretta tra le braccia. Alla fine, la signora ha deciso di adottarlo per sempre.

Buddy finalmente ha avuto il lieto fine che tanto desiderava. Ha trovato una nuova casa, con delle persone amorevoli, che fanno di tutto per farlo sentire amato e protetto. Nonostante ciò che ha vissuto, anche questa vicenda si è conclusa nel migliore dei modi!